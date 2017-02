Sanabria mintió sobre su paradero e Interpol de Argentina confirmó que viajó a Miami

Inrterpol de Argentina confirmó a las autoridades uruguayas que el sábado por la noche el empresario Francisco Sanabria, propietario de Cambio Nelson, tomó un vuelo desde Buenos Aires con destino a Estados Unidos.

El domingo, a través de un audio difundido por allegados, el empresario sostuvo que se encontraba dentro del Mercosur. "Es cierto, por unos días no he estado en Uruguay, pero en horas lo estaré. Pero también es cierto que he estado dentro del Mercosur, para ser bien gráfico, muy cerquita, a no más de dos horas del querido país, intentando buscar más soluciones para algo que realmente no es triste, es tremendo", dijo en el audio. Sin embargo, la noche anterior había viajado rumbo a Miami.

El paradero actual de Sanabria –sobre quien pesa una orden de captura a nivel nacional– es un misterio para Interpol.

Además, según supo El Observador, la policía realizó siete allanamientos en San Carlos, Manantiales, Punta del Este y Maldonado en la búsqueda de pruebas para la investigación, aunque los resultados fueron negativos.

