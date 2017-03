Sandra Rodríguez: "El guardia de seguridad va más allá de una persona uniformada"

¿Cuál es su plan?

Seguir desarrollando la empresa, aumentar el número de guardias, de clientes y los servicios al cliente porque en eso nos diferenciamos. Ahora como gerente general soy la encargada de gestionar todos los recursos que (la empresa) ya tiene. Lo que cambió es que antes la gerencia era mas financiera apoyada en el comercial que era yo. Ahora la cabeza pasó a ser comercial apoyado en el gerente de finanzas. La gestión ahora pasa a ser de una mujer y con una cabeza más enfocada a la atención del cliente, y siempre trabajando en equipo. No es solo un slogan de valores, nosotros lo potenciamos porque dividimos el trabajo para multiplicar el éxito de cada uno.

¿Quienes son sus clientes y qué servicios brindan?

Más del 60% de nuestra cartera son instituciones financieras, pero atendemos a todo tipo de clientes y empresas. Además al ser multinacionales tenemos la posibilidad de importar talento en caso de que se requiera. La empresa tiene una vasta especialidad en financiera y en plantas industriales.

Asesoramos a nuestro cliente con seguridad integral, ya se guardia física o elementos externos como alarmas o video-vigilancia. La video-vigilancia es menos onerosa que un guardia, que es 90% salario. Pero hay quienes por reglamento nacional requieren seguridad física y también seguridad de cámaras.

¿Qué se requiere para ser empleado por G4S?

Los guardias de seguridad no pueden tener antecedentes penales. Por supuesto deben tener el ciclo básico, aptitud y actitud. Los estándares de reclutamiento son bastante altos porque el servicio así lo requiere. Después pasar una capacitación y todos los filtros. Tenemos un equipo de dos sicólogos permanentes en la compañía, un gran equipo de recursos humanos y la capacitación es hecha por nuestro centro habilitado por el Ministerio del Interior. Contamos con un polígono de tiro que es para guardias armados que, si son habilitados por los sicólogos para portar armas, pueden hacer tiro aquí mismo; no tenemos que alquilar polígonos.

¿Dónde está el límite entre el porte y el uso del arma?

Primero para usar el arma hay una evaluación de microsegundos de la situación. No siempre es válido usar el arma, es mejor no usarla. Porque cuanto más sube el elemento de protección más sube el elemento de agresión. Cuanto más vos eleves la defensa mayor va a ser el elemento de ataque. Instruimos a nuestros guardias armados para que las situaciones para sacar un arma sean muy bien evaluadas, están altamente capacitados para eso. El uso del arma no es al libre albedrío, por eso hacemos mucho hincapié en la capacitación de cada uno de nuestros guardias.