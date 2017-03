Sanguinetti acusó a Vázquez de mentir y manipular cifras

El expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) cuestionó los "números equivocados" que maneja el presidente Tabaré Vázquez y acusó al gobierno de "manipular" cifras sobre la inseguridad del país. Además criticó las "puestas en escena" de "política partidaria y propaganda descarada" que, en su opinión, son los Consejos de Ministros en el interior del país.

En un artículo publicado este lunes en la página argentina Infobae, Sanguinetti afirmó que Vázquez da una versión "de su realidad" con datos y estadísticas que nada tienen que ver con los hechos.

Luego de criticar el Consejo de Ministros en el balneario San Luis, donde dijo que se usó "indignamente" a estudiantes liceales, "el presidente (Vázquez) contestó al titular de la Suprema Corte de Justicia, quien había manifestado su preocupación por la inseguridad. Intentó quitar entidad a la estafa del Fonasa, que ya lleva 13 procesados; dijo que está a favor de las comisiones investigadoras, pese a que el Frente Amplio las bloque y acusó de estar mal informados a quienes lo critican".

"En su tono aparentemente apacible y suave el presidente oculta una personalidad autoritaria, soberbia e intolerante", escribió el ex mandatario colorado.

Sanguinetti lo cuestionó por las cifras de seguridad y "engañar" con la afirmación de que es la primera vez que el delito baja desde 1985.

"Buena parte de los uruguayos desconfiamos de esas cifras oficiales, ya adulteradas en su tiempo por el mismísimo ministro (Eduardo Bonomi), cuando ordenó, por ejemplo, que algunos tipos de rapiñas se contabilizaran como hurtos para hacer bajar el número de asaltos violentos ante la opinión pública".



"Nada asegura que esas cifras que maneja el ministro Bonomi –y le hace repetir al presidente Vázquez- sean verídicas en un país en el que sólo el 5% de los delitos queda aclarado", afirmó.

Sanguinetti opinó que hasta que las estadísticas oficiales no sean revisadas por una auditoría independiente "es imposible confiar en esa propaganda".

También criticó a Vázquez por quitarle entidad a denuncias sobre corrupción gubernamental.

Opinó que no es creíble su promesa de que defiende a las comisiones investigadoras porque el Frente las rechaza en el Parlamento, ni es confiable su intención "de desviar la atención sobre la estafa del Fonasa" que "es escandalosa" y ocurre en un sector donde ya hubo un director procesado.

El expresidente se refirió así sin nombrarlo al procesamiento de Alfredo Silva, el dirigente sindical de los funcionarios de salud pública y exdirector de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

Para Sanguinetti por estas horas se ve a voceros gubernamentales en la televisión "como obedeciendo a una deliberada acción oficial para defender" las posturas de Vázquez.

"Todo gobierno tiene derecho a explicar sus acciones, pero de allí a recurrir al engaño y a la mentira, hay un enorme paso", opinó Sanguinetti en su columna en Infobae.

Finalmente, el expresidente escribió que Vázquez debería defender el prestigio de las instituciones y no incurrir, como "lamentablemente" lo hace en "caídas politiqueras" que no le hacen bien a su investidura ni al país, concluyó el ex presidente en la columna titulada "Las mentiras oficiales de Tabaré Vázquez".

