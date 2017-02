Santa Catalina vendió 91 Merino Australiano a US$ 604 de promedio

La cabaña de Douglas Cortela logró un precio máximo de US$ 3.000

Se comercializaron 91 reproductores de la raza Merino Australiano a un precio promedio que se ubicó en US$ 604, en el remate anual de cabaña Santa Catalina, de Douglas Cortela, realizado este martes en el local Chiflero, en Artigas.

"Más de 60 borregos se vendieron a precios superiores a US$ 500. Si la oferta fuera de 80 borregos, como la del año pasado, y no estuvieran unos 20 borregos de campo, seguro que el promedio sería superior a US$ 700", comentó Cortela al ser consultado por El Observador.

El remate se desarrolló con un buen marco de público, aunque muchos negocios se concretaron a través del teléfono. Remató Gastón Araújo Agronegocios y el precio máximo del remate fue US$ 3.000. "Quedamos muy conformes", dijo el cabañero.

