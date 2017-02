Santa María vendió 63 borregos Romney a US$ 557 de promedio

Cabaña Santa María, de Damboriarena, realizó este jueves su remate anual en el local Curticeiras, en Rivera, dispersando una voluminosa oferta de la raza Romney Marsh.

Con Zambrano & Cía y Álvarez y Gaite se comercializaron 63 borregos que cotizaron a un precio promedio de US$ 557.

Los precios máximo, mínimo y promedio de cada categoría fueron: 32 borregos PI US$ 2.600, US$ 450 y US$ 731; 31 borregos MO US$ 800, US$ 400 y US$ 450; 11 borregas US$ 230, US$ 100 y US$ 168; 20 borregas MO US$ 135, US$ 130 y US$ 133; 90 ovejas MO US$ 90, US$ 85 y US$ 87,50; y 280 ovejas US$ 80, US$ 65 y US$ 55.

La oferta también se integraba de vientres de Joaquín Damboriarena y de borregos de La Fronteriza, de Juan Feo Núñez.

