SCJ está decidida a que dos jueces participen en los juicios

El problema, según especialistas en derecho, es que ese juez también participará del juicio en una instancia posterior, lo que genera que en la audiencia de formalización ya se haya hecho una idea del caso y le quita garantías, según entienden, al imputado y la víctima.

La ministra de la Suprema Corte de Justicia ( SCJ ) Elena Martínez escuchaba la charla en primera fila y no pudo estar más de acuerdo con ese planteo. De hecho, según dijo en la jornada al intervenir, hay consenso en los ministros de la Corte –que por ahora son cuatro porque aún no hay un sustituto para Ricardo Pérez Manrique– de que se plantee a los legisladores una nueva reforma para que sean dos los jueces que participen. "Vamos a hacer todo lo posible para que lo incorporen. Solo nos faltan cinco cargos (de jueces) para que en todo el país se pueda hacer. Si no logramos convencer a quienes hay que convencer de que es necesario, tenemos un plan b que significa un sacrificio pero lo tenemos", dijo.