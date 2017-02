SCJ investiga a la jueza que trató caso de Valeria Sosa

Vega fue quien decidió que los hijos de Valeria Sosa -la mujer asesinada por su expareja el pasado domingo 30- quedaran provisoriamente en custodia de sus abuelos paternos.

"Atendiendo a la trascendencia pública que cobró (el hecho) y a la reacción de los múltiples actores, la Corte entendió que era conveniente averiguar qué pasó en este caso", dijo Oxandabarat.





El vocero agregó que se trata de una investigación para determinar si realmente hay o no algún aspecto irregular, pero aclaró que podría no haberlo y en ese caso la investigación no determinará consecuencias para la magistrada.