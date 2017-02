Se comercializaron 218 reproductores este miércoles en Tacuarembó

Se comercializaron 218 reproductores de ocho razas este miércoles en el local de la Asociación Rural de Tacuarembó, donde se realizaron dos remates. Por un lado el denominado Más carne y más lana, que reunió a reproductores de varias razas y cabañas, y por otro las ventas de la Exposición Nacional de Merilín, ambos a cargo del escritorio Zambrano & Cía.

Los precios promedios de cada raza fueron: 34 Texel de Rancho Grande US$ 840; 11 Ideal de Salpay US$ 762; 42 Corriedale de La Porfía US$ 410; 40 Merino Dohne de La Milagrosa US$ 430; nueve Ile de France de Cerro de los Cardos US$ 333; 31 Merino Australiano de La Empastada US$ 475; y 27 Poll Dorset de La Empastada US$ 435.

En las ventas de la Exposición Nacional se comercializaron 24 Merilín a US$ 513 de promedio. Participaron las cabañas: Santa María de los Llanos –de Marcelo Sanguinetti–; La Choza –de Gabriela Fiandra–; Santa Graciana –de Sucesión Esteban Sanguinetti–; La Coronilla –de La Coronilla SG–; Los Llanos –de Felipe Sanguinetti e Hijos–; El Cardal –de Lucía Sanguinetti de Scremini–; y Juan Francisco Nascimento.

