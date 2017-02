Se concretaron muy buenos negocios en el Mercado Ovino

Hubo muy buenos negocios en el remate conjunto denominado Mercado Ovino, que se realizó el jueves 16 en el local Conventos, en Melo, con el martillo del escritorio Federico Rodríguez dos Santos Negocios Rurales.

La oferta de la subasta se integraba de productos de las siguientes razas y cabañas: Merino Australiano de Don Beto –de Zabala–; Ile de France de Teko-Marangatú –de Bernardo Rusakiewicz–; Corriedale de Don Dinarte –de Olivia Araújo– y Merino Dohne de La Cordillera –de Scremini Taranco Hnos–.

Los precios máximo, mínimo y promedio de los carneros fueron: Ile de France US$ 500, US$ 430 y US$ 300; Merino Australiano US$ 620, US$ 520 y US$ 450; Merino Dohne US$ 1.200, US$ 450 y US$ 652; y Corriedale US$ 500, US$ 410 y US$ 300.

Las ovejas: Merino Australiano US$ 150, US$ 120 y US$ 85; y Merino Dohne US$ 300, precio único.

