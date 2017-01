Se espera una zafra de carneros similar a la de 2016

Fuente:

En una semana iniciará otra zafra de remates de reproductores ovinos , y el panorama es similar al del año pasado. Si bien hubo un cambio en la preferencia por las lanas –el mercado demandaba el año pasado más las lanas medias respecto a las finas y ahora es a la inversa–, en general el contexto es parecido al de 2016.El stock ovino sigue en caída debido a diferentes factores que desalientan a los productores, sigue pendiente la aprobación del ingreso de la carne con hueso a Estados Unidos y se mantienen las dificultades políticas en Brasil –principal mercado para la carne ovina uruguaya–, a pesar del cambio de gobierno.Sin embargo, es evidente la demanda de buena genética por parte de los productores que se mantienen en el rubro. Incluso hay quienes sostienen que ante la reducción de la agricultura en algunas regiones del país la ganadería vacuna y ovina vuelve a ocupar esos campos, lo que podría ser una oportunidad.Según un estudio estadístico realizado por El Observador Agropecuario, en la zafra de 2016 se vendieron 3.535 reproductores, que cotizaron a un precio promedio de US$ 538. Se colocó un volumen 9,8% inferior al de 2015, a un promedio 11,5% más bajo.Esa estadística, que comenzó a realizarse en el año 2014, muestra que en las últimas tres zafra el precio promedio de los carneros estuvo más relacionado con el valor del novillo gordo que con el de la carne ovina o las lanas.En las zafras anteriores la cotización de los carneros se ubicó en el entorno de 175 kilos de novillo gordo en cuarta balanza, y considerando el precio promedio publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) se puede estimar que el precio promedio de los carneros en esta zafra se ubicará en US$ 550 por animal.Pero el rango se puede ampliar bastante si se tienen en cuenta los kilos de carne de cordero, de las lanas finas o de las lanas medias que se han invertido para comprar un carnero promedio en zafras anteriores. En cuanto a la carne de cordero en cuarta balanza, se han invertido entre 140 y 160 kilos, y en ese caso el promedio se ubicaría entre US$ 490 y US$ 560. En lanas finas se invirtió el equivalente a 90 y 113 kilos, dependiendo del año, lo que posicionaría el promedio entre US$ 540 y US$ 678. Y en lanas medias el promedio se ha ubicado entre 150 y 191 kilos por carnero, que en la actualidad vale entre US$ 375 y US$ 477.