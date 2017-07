Se estrena Snowfall que cuenta los orígenes de una adicción

Cuando Damson Idris nació en 1991, en Londres, la película de John Singleton Boyz n the Hood cosechaba grandes críticas alrededor del mundo. Para Idris, que vio la película tiempo después y que se crió en Inglaterra, representó una ventana al verdadero Estados Unidos , a uno que no comenzaba ni terminaba con lo que mostraba Hollywood en sus películas. "Me mostró que Estados Unidos era diverso.





Que allí hay personas reales luchando con crisis reales", dijo Idris en entrevista telefónica con El Observador.





Un cuarto de siglo después, Idris protagoniza Snowfall, una serie dirigida por Singleton, el mismo que "le abrió los ojos" cuando era niño. La producción, que se estrena este viernes en Fox Premium Series a las 23 horas y que tendrá diez capítulos, se ubica en 1983 y retrata cómo el crack se apoderó de la ciudad de Los Ángeles, a través de historias de tres grupos étnicos diferentes.





"Esta serie no glorifica el abuso de las drogas . Muestra su despertar, y para mí, la epidemia del crack no solo está relacionada con las generaciones que la vivieron y estuvieron en Los Ángeles en ese momento, sino que es una historia que le habla a mi generación también, y a aquellos que no están tan informados del tema", comentó el actor.





A pesar de abordar un tópico delicado y evidentemente oscuro por las consecuencias que el consumo de crack desató, en este caso, en la población de Los Ángeles, Idris destacó que la serie tiene momentos cómicos que contrastan con los estragos de la droga en las historias que se presentan.





En la serie, el actor de 25 años encarna a Franklin Saint, un joven traficante de drogas callejero que busca mejorar su vida y la de su familia mediante su particular –e ilegal– negocio.





"Antes de este papel no tenía idea de las causas y consecuencias de la epidemia del crack. No conocía su origen, no conocía cómo se hacía, sus efectos o porqué tuvo tanta popularidad entre los afroamericanos en Estados Unidos", comentó.





Carrera en ascenso

Ser actor no fue la primera opción de Damson Idris cuando llegó el momento de elegir una carrera. Fanático del Manchester United, Idris jugó al fútbol durante décadas, hasta que una lesión en el tobillo le impidió seguir dedicándose al deporte. "No jugaba como Ronaldinho, pero siempre quise ser futbolista", contó.





Por insistencia de su hermana comenzó a estudiar actuación, una profesión a la que no le tenía demasiada confianza. "Le hice caso, pero no pensaba que la interpretación podía hacer algo por mí, no me veía como actor. Solo iba a la universidad porque me gustaba mucho American Pie (película que transcurre parcialmente en un campus universitario) y porque mi madre me obligó", relató Idris.





Sin embargo, su percepción cambió cuando protagonizó una producción de Ade Solanke, una dramaturga y escritora nigeriana. "Cuando participé en la obra me di cuenta lo asombroso que era actuar.





Quise conocer más, aprender más", dijo el actor. Cuatro años después de la obra de Solanke, Idris protagoniza una serie original de la versión estadounidense de FX, cadena que produjo éxitos recientes como Atlanta o American Crime Story: Todos contra O. J. Simpson, algo que muestra que su carrera logró un impulso destacado en un corto período de tiempo.





Además de una segunda temporada de Snowfall, Idris ya tiene en carpeta varios proyectos, entre ellos una película dirigida por el español Jaume Collet-Serra (Miedo profundo, 2016), que estará protagonizada por Liam Neeson, Vera Farmiga y Patrick Wilson. "Mi sueño es llegar a ser un Liam Neeson, un Denzel Washington o un Sidney Poitier", aventuró el actor de Snowfall. Si bien todavía falta mucho para que esto se haga realidad, Idris puede estar conforme: su carrera comenzó de una manera más que auspiciosa.









