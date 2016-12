Se presentó el libro Chicas en New York

En un evento exclusivo en el local de Caro Criado de Carrasco, se presentó el libro Chicas en Nueva York, de Andy Clar. Es una guía online con los secretos mejor guardados de la gran manzana. Se convirtió en un boom en las redes sociales y hoy alcanza a casi 3 millones de mujeres. No sólo brinda consejos, tips y datos únicos, sino que además se convirtió en una propuesta 360° que organiza viajes temáticos para vivir experiencias únicas. En Uruguay, Chicas en New York no solo tiene los viajes a New York, sino que además existe una propuesta llamada Secretos en BA, consiste en un viaje de tres días para conocer Buenos Aires al estilo de Chicas en New York, con Andy como anfitriona.





