Se puso en marcha el mercado de futuros de novillo gordo

Felipe Herrán, jefe de la mesa de trading de la firma Puente Corredor de Bolsa SA, una de las cuatro empresas que operan como intermediarias en el mercado de futuros –las otras son: Gletir Agente de Bolsa, Renmax Corredor de Bolsa y Víctor Paullier & Cía–, dijo a El Observador que hubo mucha conformidad de quienes intervinieron en los negocios. "Nuestros clientes estaban muy interesados en empezar a utilizar esta plataforma y hacer estrategias a futuro. Estas primeras operaciones nos hacen prever que el mercado será bastante auspicioso", señaló.





Se concretó con éxito la primera rueda de negocios del mercado de futuros de novillo gordo en Uruguay. La propuesta de la empresa Ufex –con el respaldo de la argentina Rofex– inició ayer de forma virtual, con la concreción de tres contratos de futuros en la posición mayo a US$ 2,96 por kilo de carcasa. No se concretaron negocios para la posición de agosto.Los precios ofertados a la compra en la posición mayo fueron US$ 2,90 y a la venta US$ 2,98; y para agosto a US$ 3,09 y US$ 3,22, respectivamente.Aún no se habilitaron las posibilidades de contratar opciones. Las ruedas de negocios seguirán concretándose de forma diaria, entre las horas 15 y 16 de Uruguay."Eran posibilidades de negocios que estaban cautivas y ahora es una herramienta más con la que cuenta un productor, así como un frigorífico o cualquier persona que quiera participar", comentó.Herrán señaló que quienes más consultan por los futuros son productores, que tienen ganado y que quieren cubrir sus precios a través de esta actividad. "No descartamos que más adelante participen actores con un perfil más especulador, que esperan hacer algún negocio con el precio de la carne de novillo", expresó.Así como se puede operar en el mercado de futuros por otros commodities como el oro o el petróleo, sin la necesidad de estar en el mercado de esos activos, también podrán participar quienes no tenga ganado, porque se trata de un contrato financiero.Cada contrato de futuro consta de 2,5 toneladas de carne de novillo gordo en cuarta balanza, equivalente a unos 10 novillos gordos, y quien opere puede participar con un solo contrato o más.En el mercado de futuros lo que hace cada participante es comprometerse a vender o comprar a ese precio en la fecha señalada, las dos posibilidades en este caso son mayo y agosto. Lo único que el mercado exige a cada cliente es que deposite una garantía equivalente al 10% del precio del contrato, para cubrir las diferencias diarias de precios. Ese monto podrá depositarse en efectivo o eventualmente en activos líquidos como títulos públicos, bonos uruguayos o letras.El ajuste final de cada contrato se hará en base a la referencia que publica el Instituto Nacional de Carnes (INAC) todas las semanas. Se tomará como referencia el precio del novillo gordo en cuarta balanza correspondiente al último miércoles del mes del contrato (mayo o agosto)."Si un productor quiere vender cinco contratos a agosto, llama a su corredor y se lo plantea. Eso no tiene ningún costo. Si no hay una contraparte que compre y cierre esa posición esa orden estará en el mercado durante un tiempo y después caerá. Si aparece alguien que la compre y cierra esa posición, ahí sí se genera un contrato a futuro y hay un tema de márgenes y costos", explicó a El Observador el gerente de Ufex, Guzmán Larrimbe en setiembre pasado.