Se realizó el Seven de Punta del Este 2017

El Seven se llevó a cabo una vez más en el Campus Municipal de Maldonado, con la participación de 4 clubes uruguayos. Old Boys, como equipo anfitrión y organizador del certámen volvió a decir presente, pero también estuvo Carrasco Polo, Old Christians y el Montevideo Cricket Club. Además, Los Teros 7's representaron a la U.R.U. en el gran torneo.



En cuanto a los resultados: Argentina se quedo con la Copa de Oro Renault tras vencer al Fiji en una espectacular final por 22 a 21. Chile fue el mejor de los equipos Sudamericanos que buscan un cupo en el circuito mundial de Seven, tras vencer a Estados Unidos por la Copa de Plata Movistar. Uruguay venció a Colombia y se quedó con la Copa de Bronce Zillertal.

