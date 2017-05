Se realizó la entrega de certificados internacionales de inglés en Jean Piaget

Se realizó la ceremonia de entrega de certificados internacionales de inglés, donde los alumnos que rindieron en 2016 los exámenes de Cambridge English Key (KET) for Schools, Preliminary (PET) for Schools, First (FCE) for Schools y ISE 1 (Integrated Skills in English) recibieron sus constancias. Durante la ceremonia, que tuvo lugar en la Alianza Cultural Uruguay - Estados Unidos, autoridades del Departamento de Inglés del Colegio Jean Piaget recibieron un certificado. Este reconocimiento, que es otorgado a un selecto grupo de instituciones en el mundo, distingue al Colegio Jean Piaget como un Cambridge English Preparation Centre (Centro de Preparación de Inglés de Cambridge).

