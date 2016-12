Se recuperan los valores del ganado gordo

Cayó la oferta y llovió

Esta semana la noticia sobre la apertura de un proceso de consultas en Estados Unidos para reclamar por las prácticas desleales de la Unión Europea generó nerviosismo por la posible caída de la Cuota 481.En conferencia de prensa, el ministro de Ganadería , Tabaré Aguerre, manifestó que en el peor de los escenarios la cuota va a seguir funcionando por todo el año que viene y que el país lleva dos años negociando alternativas.Para dejar en claro la importancia de la cuota, en base a información de INAC, desde el año 2012 hasta el primer semestre del año 2016 se llevan exportados US$ 447 millones. Es probable que al cerrar el segundo semestre, se alcancen los US$ 520 millones en cinco años.En el mercado de hacienda, ante la caída de la oferta y las lluvias que permitieron posicionar mejor a los productores a la hora de negociar, los precios de la hacienda tuvieron esta semana una suba gradual.Las entradas de acortaron a entre una semana a 10 días, con valores para el novillo de US$ 2,85 por kilo carcasa y los de punta llegan a US$ 2,90 por kilo, lo que era inalcanzable semanas atrás. La vaca también mejoró la referencia, se comercializa a US$ 2,60 por kilo, lográndose US$ 2,65 por las mejores.La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) en su reunión semanal de los lunes indicó que la lluvia de los últimos días posicionó mejor a la oferta, se acortaron las entradas y se afirmaron los valores. Subió la referencia del novillo 1,08% a US$ 2,81 por kilo en cuarta balanza, la vaca aumentó 0,8% a US$ 2,52 y la vaquillona subió 0,75% a US$ 2,70 por kilo.En la carne ovina, se colocan con mayor agilidad corderos. El mercado está pesado para las categorías adultas, con entradas largas. Los consignatarios manifestaron que el mercado sigue estable con menor interés en el cordero mamón. La referencia cayó 2,03% a US$ 3,38 por kilo y se mantienen sin cambios el cordero en US$ 3,40 y la oveja en US$ 2,83.En la reposición las referencias de ACG tienen varias categorías a la baja, porque el ganado es más pesado. En esta época del año los compradores están retirados y la oferta está pretenciosa, por lo que se hace difícil concretar los negocios.El novillo para feedlot ante la incertidumbre generada por el futuro de la Cuota 481 estuvo sin cotización dos semanas atrás y en esta subió 1,25% a US$ 1,62 por kilo. Se destaca que el precio bajó un 10% desde la última semana de setiembre y un 14% frente a un año atrás.Esta semana han cerrado varias plantas –Schneck, Solís y Tacuarembó– y se espera que Canelones, que encabezó la actividad la última semana, también cierre por unas dos semanas.La faena de bovinos alcanzó a 48.015 cabezas, una caída de casi un 8% desde la semana anterior y un 45% por encima de igual semana de 2015.Las vacas cayeron 1,4% a 24.154 cabezas desde la semana anterior, y están 29% por encima en la comparación interanual. Después de cuatro semanas, las vacas vuelven a estar por encima del 50% de la faena semanal.Los novillos alcanzaron a 22.686 cabezas, 14% menos que la semana anterior y 69% más en la comparación interanual.El precio por tonelada de carne exportada en la semana hasta el 24 de diciembre alcanzó a US$ 3.352, una caída interanual de 11%. El precio acumulado anual por tonelada de carne exportada, trepó US$ 3.397, un 10,3% menos en la comparación interanual, que fue de US$ 3.786.El destaque es la cantidad de carne exportada. Faltando una semana para culminar el año se llevan exportadas 423 mil toneladas, un 11,2% más en la comparación interanual, dado que se llevaban exportadas 380 mil toneladas.El precio de exportación de la carne ovina en la semana llegó a los US$ 3.935 por tonelada exportada. En el acumulado anual, alcanzó a US$ 4.190 por tonelada, un 9,3% menos que en igual período de 2015, cuando llegaba a US$ 4.622.La disminución de la oferta y el clima lograron posicionar mejor a los productores, que pretenden mejores precios a los actuales, lo que de mantenerse la demanda se podrían conseguir.