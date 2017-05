Se revelaron nuevos datos de la próxima película de Star Wars

En ese sentido, la revista Vanity Fair publicó un extenso reportaje sobre el rodaje de la película , en el cual se revelaron nuevos datos de la producción, de los actores y del estreno de lo que será uno de los eventos cinematográficos del año.





Mark Hamill, veterano actor encargado de interpretar a Luke Skywaker desde el estreno de la primera película en 1977, es uno de los entrevistados por la publicación, y entre otras cosas, explicó que al principio estuvo en desacuerdo con la forma en que el director J. J. Abrahams planteó la muerte de Han Solo ( Harrison Ford ) en pantalla.





"En las primeras películas la comunicación telepática entre mi hermana (la princesa Leia, interpretada por la recientemente fallecida Carrie Fisher) era importante. Por eso entendí que ella debería haber sentido que Han estaba en peligro y me hubiese contactado", dijo el actor. Hamill, cuyo personaje al inicio de El despertar de la fuerza -la última película de la saga- está desaparecido, no aparece hasta los minutos finales del metraje. Hamill hasta aventuró que el personaje de Fisher podría hasta haber muerto allí junto a Han Solo, lo que le habría dado a la siguiente película una carga emocional mayor.





A pesar de sus opiniones, aseguró que la resolución fue bien recepcionada por el público, por lo que aceptó que fue una buena decisión del director. "Como le dije a J. J. (Abrahams), nunca estuve tan feliz de estar equivocado", contó.





El director de la nueva película, Rian Johnson, confirmó, por su parte, que algunas de las suposiciones de los seguidores eran correctas, por ejemplo, que el lugar donde finalmente Rey (Daisy Ridley) encuentra a Luke es el primer templo jedi. "La actuación de Mark Hamill muestra un lado totalmente diferente de Luke al acostumbrado", dijo Johnson a propósito del personaje.





Johnson, cuya última película había sido Looper: asesinos del futuro, también se refirió a las nuevas incorporaciones del elenco, como el personaje de Benicio del Toro, una oscura figura de la que se sabe poco pero que responde al nombre de "DJ". "Hay una razón para llamarlo así"; dijo el director.





A él se le suman Laura Dern como una oficial de la Resistencia y Kelly Marie Tran, que interpreta a una aliada de la Resistencia que tendrá una misión especial con Finn, el personaje de John Boyega, tras las líneas enemigas.





Por último, Daisy Ridley, que interpreta la aspirante a jedi Rey, tuvo unas palabras para Carrie Fisher, con quien compartió varias escenas en la película anterior. "Carrie vivió su vida como quiso, nunca disculpándose por lo que le gustaba hace, y eso es algo de lo que todavía estoy aprendiendo. Muchas veces sentía que me encogía ante el tamaño de todo esto, pero ella me decía que no debía hacerlo, que debía disfrutarlo".





En ese sentido, el director de esta película y el de la siguiente -Colin Trevorrow- aseguraron que no cambia los planes de los guiones y que tampoco utilizarán la animación computarizada para traerla a la vida, como sí se hizo con el personaje de Moff Tarkin en Rogue One: Una historia de Star Wars.





















