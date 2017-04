Se vendieron 3.966 cabezas en El Ternerazo

Por Lucas Farías

Enviado a Tacuarembó

Un extraordinario remate de terneros realizó el escritorio José A. Valdez y Cía este jueves en su Centro de Ventas Ganaderas Don Tito, en Tacuarembó.

En el remate denominado El Ternerazo, se comercializaron 3.966 animales –en su mayoría machos pero también hubo hembras–, que obtuvieron un promedio general de US$ 322.

Los terneros cotizaron a un promedio de US$ 353, con un máximo de US$ 420 y un mínimo de US$ 226; y las terneras a US$ 254, US$ 500 y US$ 120, respectivamente.

La actividad convocó a un gran marco de público, compradores que llegaron desde todo el país y también estuvieron presentes compradores de las empresas exportadoras de ganado en pie.

La subasta comenzó con los lotes de hembras, que se vendieron con gran dinamismo, tónica que se mantuvo durante toda la comercialización de los machos, que se ordenaron de menor a mayor peso, invirtiéndose precios sobresalientes. Uno de los primeros lotes llegó a cotizar US$ 2,71 al kilo, aunque cabe aclarar que eran terneros livianos.

La demanda estuvo sostenida de principio a fin, tanto por los terneros castrados como por los enteros, de las diferentes razas y cruzas.

El escritorio José A. Valdez y Cía prepara ahora varios remates para la próxima semana, pero se destaca la feria de Don Tito, que se hará el miércoles 26, donde se ofrecerá la liquidación de los Hereford y cruzas de Rodolfo Dolz Ciganda y Denise y Karina Dolz Soubiron.

Fuente: