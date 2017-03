Se viene la fiesta desacatada de la creatividad publicitaria

En cuanto al festival y la premiación de los mejores productos del año, Gómez se limitó a decir que si bien no es lo central del evento, se contará con jurados de primer nivel internacional.

"Nos interesamos este año en al menos cubrir los rubros donde se están generando cambios importantes. Por ejemplo, el audiovisual hoy lo abarca todo, mucho más que antes. Ya no es territorio solo de las productoras", reflexionó Gómez. Atendiendo la necesidad de que las agencias en la actualidad desarrollan cada vez más contenidos y micros contenidos, en una mutación que se está dando al crearse para medios que antes no existían, uno de los conferencistas más destacados será el gerente de contenidos de Pol-ka, Marcos Carnevale.

Por su parte, el director general creativo de Amén, Gabriel Lista, dijo sobre la experiencia de trabajar con otros referentes de la industria enriquecía, ya que no se tiene en general la oportunidad de interactuar.

"La idea es mover la estantería con respecto a lo que estamos acostumbrados. Como concepto para generar ese desacato fuimos por una estructura dadaísta; como de romper las normas y sacar la esencia que todos tenemos dentro", expresó la artista visual, María Eugenia Pérez, quien está a cargo de la parte artística de una nueva edición del Desachate , el evento de creatividad publicitaria del Círculo Uruguayo de la Publicidad (CUP) que se llevará a cabo entre el próximo 31 de marzo y 1º de abril en el nuevo hotel Howard Jhonson, ubicado en la ex Hostería del Lago.

Uno de los expositores centrales es el director de innovación de J. Walter Thompson Amsterdam, Emmanuel Flores. En su proyecto "The Next Rembrandt", logró replicar el genio del pintor holandés uniendo a historiadores, curadores de arte, analistas de datos y de materiales y especialistas en impresión 3D , siendo la información la guía creativa del proyecto. Otro de los que se darán cita es el creativo estratégico y co-fundador de We Believers Nueva York, Gustavo Lauría, una de las agencias independientes más destacadas a nivel iberoamericano. Lauría fue elegido como una de las personas más creativas del 2016 según Advertising Age Creativity.





También disertará Anzu Muraca, que se desempeña como directora de Contenidos Digitales en "Carlos y Darío". Completan el espectro de conferencistas Joaquín Cubría (director general creativo de David), Rodrigo Figueroa (co-fundador de Fire Entretainment), Santiago Lucero (head of creative para el Cono Sur de Facebook), Erika IIves (co-founder at Of World), Javier de la Fuente (director general creativo en Niña), Marcos Carnevale (Pol-ka) y David Peña (ilustrador).