Se viene la película biográfica de Madonna

Madonna - Burning Up Video de Burning Up de Madonna



La historia se centrará en la juventud de Madonna, en concreto a comienzos de la década de 1980

Fuente: Basado en EFE

El estudio Universal Pictures rodará, una película sobre la vida de la artista estadounidense Madonna , informó el lunes The Hollywood Reporter.El proyecto cuenta con Michael De Luca y Brett Ratner como productores y la debutante Elyse Hollander como guionista. El libreto de Hollander ocupó en 2016 el número uno en The Black List, la lista de Hollywood que sigue la pista a los guiones más atractivos aún sin adaptar.La historia se centrará en la juventud de Madonna, en concreto a comienzos de la década de 1980, cuando la reina del pop comenzó a trabajar en su primer álbum de estudio y empezó a descubrir las dificultades que afrontan las mujeres en ese negocio, al tiempo que disfrutaba de su floreciente vida amorosa y de sus primeros coqueteos con la fama.Madonna se trasladó desde Michigan a Nueva York en 1978 buscando un futuro dentro del mundo de la danza y el baile, aunque pronto descubrió su amor por cantar y componer canciones. Probó en una banda de rock y pasó poco después al dance y al pop, los pilares en los que se basaría su primer álbum, lanzado en 1983 con sencillos comoHollander trabajó previamente como asistente del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu durante el rodaje deUn telefilm sobre la vida de esta cantante estadounidense, basado en una biografía no autorizada, había sido lanzada por Fox Television Studios en 1994 bajo el títuloy protagonizada por la actriz Terumi Matthews.