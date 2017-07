A finales de la década de 1990, La Vela Puerca ya había explotado musicalmente, por lo que no podía seguir presentandose en boliches y locales pequeños. En ese contexto, el vocalista de la banda, Sebastián Teysera, y el bajista, Nicolás Lieutier, idearon un proyecto paralelo para poder seguir tocando en esos escenarios. Con el nombre Yo y mi Enano Mandril recibían en cada espectáculo a artistas invitados, que los acompañaban en el escenario.

Uno de los que participó en ese ciclo fue Juan Casanova, exlíder de la banda Traidores, que tomó el formato como influencia para un espectáculo personal, Poesía de guerra.

Teysera y Casanova comenzaron a convocar colegas juntos en 2008, para un espectáculo homenaje a la banda brasileña Legião Urbana, y desde entonces intentan realizar un show de este estilo, convocando músicos uruguayos de diversos estilos, generaciones y sensibilidades una vez por año. Se presentaron primero en festivales con el nombre Nosotros Estamos, y ahora presentan Enlaces, un ciclo de tres fechas en la sala Hugo Balzo, que busca darle mayor solidez y continuidad a la iniciativa.

En entrevista con El Observador, Teysera explicó que la idea es que estos tres shows sean el puntapié inicial para que “la experiencia funcione” aunque no estén los dos, “que todos aporten para que exista”.

El cantante y compositor describió este encuentro como un “parque de recreo” para los músicos, ya que les permite hacer cosas que no pueden con sus bandas o proyectos solistas, a la vez que es un campo fértil para las colaboraciones y el aporte mutuo de canciones.

Por ejemplo, Casanova cuenta que para Enlaces compuso una canción junto a Luciano Supervielle. Teysera recuperó una canción abandonada y se la dio a Pedro Dalton, cuya voz le queda mejor. Marcelo Fernández, hermano de Dalton y compañero en Buenos Muchachos, aportó una composición que interpretarán Teysera y Casanova juntos, y así sucesivamente.

Si bien no lo manejan como opción inmediata, la idea es que cuando se hayan generado canciones suficientes, se pueda grabar un disco.

El repertorio de Enlaces, en los que cada noche se presentará una formación variable se completa con versiones de los artistas que participan (entre los que también se cuentan Guzmán Mendaro, Matías Rada y Franny Glass) y de otros músicos nacionales y extranjeros. “Las tres funciones le dan eso, que cada una sea especial. Para nosotros es algo nuevo hacerlo de esta manera”, consideró Teysera.

Por su parte, Casanova destacó que los tiempos han cambiado y la colaboración entre artistas tiene un ambiente más favorable que antes. “En la época de Traidores era más cerrado”, comparó, y dijo que la colaboración entre artistas “es algo para apoyar y profundizar”.

“En un mundo cada vez más fragmentado, donde el egoísmo es lo que prima, nosotros queremos dar un ejemplo de solidaridad, compartir y derribar muros y prejuicios”, comentó.

Su compañero consideró que esta actitud también beneficia al público. “Lo que nos ha sucedido es redescubrir canciones propias, escucharlas con otra instrumentación, cantadas por otra persona, en otro tono y con otra sensibilidad. Es otra canción. Y eso el público también lo vive, se encuentra con otras versiones de palos que no tienen nada que ver”, sentenció Teysera.

Los conductores de Enlaces consideran que, desde un lugar humilde, están dejando un mojón en la historia de la música uruguaya, planteando un resumen de sus diferentes épocas, combinando estilos, y logrando una destacada presencia femenina.

El dúo considera que en el espectáculo lo que domina y marca la tónica son las canciones. Mientras que Casanova los describe como “militantes de la canción”, Teysera presenta como consigna “la canción al poder”.

Bajo ese mandato buscan renovar las canciones presentadas y llevarlas a otros lugares.

“Buscamos salir de la zona de confort, hacer cosas que no podemos hacer con nuestras bandas y aportar desde otro lugar”, resumió Teysera.

La dupla lamenta las ausencias de los fallecidos Marcel Curutchet (tecladista de No Te Va Gustar) y Osvaldo “Ossie” Garbuyo (cantante de Bufón), así como la de Pablo Silveira, el cantante de Once Tiros que no podrá participar por cuestiones de agenda.

De todas formas, la concreción de este primer paso abre la puerta a nuevas incorporaciones para próximos espectáculos, entre los que se maneja una posible gira por teatros del interior.

Enlaces

Lugar: Sala Hugo Balzo, Auditorio Adela Reta

Fecha: 26, 27 y 28 de julio

Horario: a las 21

Entradas: En venta en Tickantel y boletería de la sala, con precios que van desde $ 640 a $ 720

