Sector de Nin Novoa propone reunión del FA con Vázquez para terminar con críticas

La Alianza Progresista promueve una reunión del Frente Amplio con Tabaré Vázquez para que el presidente respalde al canciller y donde además se analice el programa de gobierno oficialista sobre política exterior.

Ante los reiterados cuestionamientos de sectores del Frente Amplio y de representantes de los comités de base al canciller, Rodolfo Nin Novoa , el sector liderado por el jerarca, la Alianza Progresista, reaccionó este viernes en defensa del ministro de Relaciones Exteriores durante la reunión semanal de la Mesa Política de la coalición de izquierdas.Además de apoyar una reunión de Nin Novoa con la Mesa Política, como impulsan los dirigentes desconformes con la gestión del canciller, la Alianza Progresista promovió un encuentro entre la dirección del Frente Amplio y el presidente Tabaré Vázquez para que el mandatario deje en claro en el cara a cara que apoya al canciller.En el encuentro de este viernes representantes de las bases insistieron en reunirse con Nin Novoa para debatir sobre la política exterior, y en particular sobre el posicionamiento ante la crisis política en Venezuela, dijeron a El Observador participantes de la reunión. El viernes pasado el Partido Comunista de Uruguay (PCU) había reclamado lo mismo por entender que las actuaciones del canciller diferían con los planteos del presidente Vázquez.El representante de Alianza Progresista ante la Mesa Política, Julio Pérez, dijo este viernes en el organismo de conducción oficialista que la cancillería lleva adelante la política de todo el gobierno, y no una propia. Además sostuvo que la línea de la política exterior sigue el programa del Frente Amplio votado en 2013, y solicitó que eso sea contrastado durante el eventual encuentro con Vázquez.Pérez dijo a El Observador que "algo hay" contra Nin Novoa porque en distintas ocasiones Vázquez respaldó en público las actuaciones del ministro de Relaciones Exteriores."Nuestro sector no tiene ningún problema en que el ministro vaya a la Mesa Política, el Secretariado, o como plantean ellos que reciba una delegación. Lo que nosotros pedimos además es que la Mesa Política le pida al presidente de la República, Tabaré Vázquez, una reunión para revisar los temas de la política internacional y compararlos con el programa del Frente Amplio a ver si se está cumpliendo. Además él ya lo dijo públicamente y todos lo escuchamos que respalda en cada hecho y actividad al canciller, pero que lo diga más intimimamente así terminamos con las discusiones", dijo el dirigente de la Alianza Progresista."En todo caso que digan que están en descuerdo con la posición del gobierno en política internacional y se terminó la historia. Los que cuestionan tienen que escuchar al presidente de la República para que les diga: 'A Rodolfo Nin Novoa yo lo respaldo en lo que dijo y en lo que hizo'. Entonces ahí no sé que más van a inventar después", agregó Pérez.Además de los dirigentes de base, los comunistas y el Partido por la Victoria del Pueblo son dos de los sectores que más chocan con Nin Novoa."Cuando nosotros hablamos del gobierno hacemos la distinción entre Tabaré (Vázquez) y muchas veces lo que sucede a nivel de la Cancillería. Cualquier observador atento se dará cuenta que no se usa el mismo lenguaje. Es un problema que tenemos que lo vamos a resolver sobre la base de la consulta", dijo el representante comunista en la Mesa Política, Claudio Migliarini, en la edición de El Observador del sábado 22 de abril.El canciller será interpelado el miércoles 10 de mayo por el diputado colorado Ope Pasquet para informar sobre la actuación del gobierno ante la crisis en Venezuela. La bancada oficialista define por estas horas su agenda para reunirse con el ministro antes de esa instancia.El diario El País informó el miércoles que en la reunión de la bancada oficialista del martes 26, el diputado comunista, Gerardo Nuñez, sostuvo que el canciller no contaba con el respaldo de su sector.