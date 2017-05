Sectores del FA impidieron emitir una declaración de apoyo a Venezuela promovida por comunistas

Los dirigentes astoristas dijeron que no apoyarían ningún texto que no hable de la "crisis humanitaria" que vive el país gobernado por Nicolás Maduro

Varios sectores del Frente Amplio frenaron este sábado una moción de firme apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela promovida por militantes de base vinculados al Partido Comunista del Uruguay (PCU), informaron a El Observador varios dirigentes que participaron en las negociaciones.

Con la crisis política de Venezuela como trasfondo, el Frente Amplio finalizó este sábado el VI Congreso llamado Rodney Arismendi, luego del cuarto intermedio en el que estaba desde noviembre del año pasado. Desde la mañana, militantes de los Comité de Bases y dirigentes de izquierda trabajaron en comisiones en busca de acuerdos de cara a la votación prevista para la tarde.

A último momento, militantes de base comunistas realizaron varias gestiones para que el congreso apoyara una moción de defensa al gobierno de Nicolás Maduro. El texto cuestionaba a algunas personalidades internacionales que tenían "actitudes serviles al imperio". Concretamente, la declaración criticaba con dureza la actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que lidera el uruguayo Luis Almagro, de acuerdo a lo que contaron a El Observador varios dirigentes que leyeron el texto durante las conversaciones.

Algunos integrantes de los sectores que responden al liderazgo del ministro de Economía, Danilo Astori, dijeron durante las negociaciones que no estaban dispuestos a apoyar ninguna moción que no mencionara "la crisis humanitaria " que vive Venezuela, "enmarcada dentro de los derechos humanos ".

El dirigente de la Vertiente Artiguista, Enrique Rubio, declaró a El Observador que hubo mucho trabajo en la previa del congreso para lograr "un acuerdo generalizado" tendiente a evitar tratar cualquier tema que no viniera de la instancia anterior. En noviembre del año pasado, los frenteamplistas habían entrado en cuarto intermedio, el cual fue levantado este sábado. "Se acordó que se votaban las mociones propuestas en la primera parte del congreso", dijo Rubio, como argumento de por qué el texto promovido por comunistas no llegó a ser votado. En definitiva, el intento de apoyar a Maduro quedó en conversaciones de pasillo y ni siquiera llegó a ser puesto a consideración del plenario. "Lo más significativo del congreso es lo que no pasó", resumió un dirigente en referencia a ese hecho.

Entre aplausos y divisiones

La coalición de izquierda tenía como gran objetivo debatir sobre "valores y principios compartidos" por sus militantes. El plenario que colmó este sábado las instalaciones del Club Atenas estaba conformado mayoritariamente por integrantes de los Comité de Bases, donde tienen mayoría los sectores más radicales de la izquierda como el Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Movimiento de Participación Popular (MPP).

Apenas comenzado el debate, el presidente de la coalición, Javier Miranda, anunció que había integrantes de la central de Trabajadores de Venezuela. "De parte del plenario del Frente Amplio el saludo", sostuvo Miranda, mientras los militantes aplaudían de pie a los venezolanos. Algunos hacían con sus manos la "V" de la victoria.

Una moción que sí fue aprobada pero envuelta en cuestionamientos fue la que acusaba a Estados Unidos de intentar romper la unidad de la región. Decía que había un intento de "aislar y satanizar a Venezuela".

Aunque los astoristas no lo acompañaron, ese texto fue aprobado por mayoría. Uno de dirigentes más notorios que votó en contra fue el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini. Consultado por El Observador, el legislador fundamentó su negativa: "Las relaciones económicas en el mundo hoy no se explican con la simpleza de antes. Hoy las relaciones mundiales tienen explicaciones mucho más complejas y los poderosos del mundo muchas veces no tienen una nación en concreto. Entonces nos parecía una reflexión simplista", dijo. "La explicación respecto a Venezuela no explica lo que se está viviendo allí", agregó.

Nicolás Maduro Nicolás Maduro, presidente de Venezuela AFP PHOTO / FEDERICO PARRA

Hubo otras cuestiones relevantes del congreso. El resultado de las mociones aprobadas será un insumo para definir la estrategia política de la coalición de izquierda. Una de las propuestas aprobadas fue solicitar que todos aquellos acuerdos económicos internacionales que afecten la soberanía del país deben ser previamente discutidos con toda la información posible y un plazo razonable para evaluar su conveniencia. Eso responde a los intentos del gobierno de avanzar en la firma de Tratados de Libre Comercio.

Hubo, a su vez, pedidos de ampliar los mecanismos de consulta directa a la población sobre asuntos nacionales delicados a través de mecanismos como los plebiscitos. El congreso terminó en medio de arengas por cuidar la unidad de acción de la izquierda.

