Secundaria soluciona pago de salarios y docentes levantan paro

Autoridades no descartan que los inconvenientes resurgan en abril

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) resolvió ayer desactivar el paro nacional de 24 horas fijado para hoy en protesta por los problemas registrados en el cobro de los sueldos de marzo.

Tras una reunión que los dirigentes sindicales mantuvieron con las autoridades del Consejo de Educación Secundaria (CES), la presidenta de Fenapes, Virginia García, dijo que la razón por la que resolvieron levantar la medida es que desde las cero horas de ayer los docentes afectados comenzaron percibir sus salarios. Señaló que las autoridades transmitieron que hoy quedarán al día todas las liquidaciones. Así lo había informado a El Observador el lunes 3 la directora general de Secundaria, Celsa Puente.

Secundaria informó que la situación había afectado a 3.516 trabajadores y que las dificultades estuvieron originadas en errores en el sistema.

El sábado 1, Fenapes dio cuenta de las dificultades que estaban teniendo los docentes para cobrar los sueldos correspondientes a marzo y amenazó con un paro de 24 horas este miércoles, si el CES no daba soluciones urgentes.

Entre los docentes damnificados, se encontraban aquellos que no habían podido cobrar nada, aquellos que habían percibido menos de lo que les correspondía y otros que habían cobrado más de lo debido. Por esta razón, exigieron una investigación en el departamento de Hacienda del CES.

Sin embargo, el lunes la directora general de Secundaria, Celsa Puente, manifestó en declaraciones a radio Carve que le sorprendía la resolución de una medida, cuando ni siquiera se sabía la razón del problema.

"Preocupa la prematurez de algunas decisiones de Fenapes", manifestó.

Añadió que los docentes afectados eran 40. Más tarde, en diálogo con El Observador, expresó que según un relevamiento que había realizado Secundaria, la cifra de docentes damnificados ascendía a 100.

La cifra no coincidió con la que dio a El Observador el dirigente de Fenapes, Julio Moreira, quien habló de al menos 500 funcionarios con dificultades para cobrar el salario de marzo. Ayer, a la salida de la reunión, la presidenta de Fenapes dijo que los nuevos números que manejaba Secundaria, habían sobrepasado incluso el diagnóstico que había realizado el sindicato.

En tanto, el dirigente de Fenapes Emiliano Mandacen exigió a la directora de Secundaria que se retracte públicamente de sus expresiones contra los docentes en los distintos medios de prensa. "Ninguneó a los trabajadores con un tema tan sensible como el salario", afirmó.

En tanto, Marcel Slamovitz, también dirigente de Fenapes, se preguntó: "¿Cómo hace un trabajador para pagar el agua, la luz, el alquiler cuando no le pagan nada o le pagan la mitad del sueldo? Esa es la cuestión".

García agregó que según la información aportada por el CES, los problemas para el cobro de los haberes de marzo se registraron en los dos liceos de Solymar (Canelones) y en varios liceos de Montevideo (2, 5, 10, 14, 21, 31, 35, 36, 37, 50, 58, 65 nocturno, 68, 72 73 y 71).

Triunfo

En la tarde de ayer, los profesores sindicalizados se mostraron triunfadores, no solo porque las autoridades de Secundaria reconocieron la magnitud del problema y buscaron un solución, sino también porque lograron que el CES dispusiera una investigación administrativa.

"Si el sábado Fenapes no hubiera resuelto parar el miércoles (por hoy), los 3.500 docentes afectados no estaban cobrando todavía", expresó Slamovitz. Minutos después se mostró conforme con la decisión de iniciar una investigación administrativa. "Que caiga quién caiga, pero que empiece por (el departamento de) Hacienda (de Secundaria. Que no se barra para abajo y arranque por los secretarios de los liceos", dijo.

Más allá de esto, Fenapes no logró que la solución fuera definitiva. Según señaló García, las autoridades de Secundaria alertaron que estos inconvenientes pueden volver a surgir el mes que viene. Por esta razón, los dirigentes advirtieron que estarán atentos y no descartan que en un mes vuelvan a amenazar con otro paro.

