Secundaria y UTU ignoran pruebas PISA y evitan analizar su resultado

Hace dos meses se presentaron y las autoridades no tienen previsto analizarlos

A casi dos meses de conocidos los resultados sobre las pruebas PISA 2015, ni el Consejo de Educación Secundaria (CES) ni el Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP -UTU) analizaron el desempeño de sus alumnos en la evaluación internacional, ni pensaron estrategias para mejorar la realidad que demostraron. Según se concluyó el 40% de los alumnos no cuenta con las habilidades básicas para vivir en la sociedad del siglo XXI.

Desde Secundaria, la consejera representante de los docentes, Isabel Jaureguy dijo a El Observador que "el tema ni siquiera está en la agenda del consejo" para ser tratado en algún momento. En tanto, desde UTU, la directora general, Nilsa Pérez dijo a El Observador que los resultados de PISA no se analizaron porque ya lo hizo el Departamento de Investigación, Evaluación, y Estadística (DIEE) de ANEP y los mismos no arrojan novedades sobre la realidad del sistema educativo uruguayo.

Los resultados de PISA, evaluación internacional que mide a los estudiantes de 15 años y es organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Comercio (OCDE), se dieron a conocer el 6 de diciembre y estuvieron marcados por la confusión en la lectura de los datos. Más allá de esta controversia, los resultados arrojaron que Uruguay no tuvo mejoras significativas en ninguna de las áreas analizadas (ciencias, matemática y lectura). Esto quiere decir que el rendimiento de los alumnos uruguayos han permanecido casi incambiados desde la edición 2003, primera en la que participó Uruguay.

Fuera de agenda

"Como consejo, por el momento, el CES no va hacer absolutamente nada porque nadie parece tener interés en debatir este tema", señaló Jaureguy, al ser consultada sobre las medidas que adoptará Secundaria para mejorar los deprimidos resultados de los alumnos.

En este sentido, la consejera se quejó también de que el CES en pleno no haya concurrido a la presentación de los resultados que el 6 de diciembre se realizó en la ANEP, ni a la conferencia que realizó la DIEE días después para corregir algunos errores de la presentación inicial. "PISA refiere básicamente a nosotros, entonces, estés de acuerdo o no estés de acuerdo (con la participación de Uruguay en la evaluación), las autoridades de la enseñanza tienen que estar allí para dar la cara. Son nuestros chiquilines", acotó. Señaló que aunque para ella no le de "mucha importancia" a las pruebas PISA, fue la única de los tres consejeros que se hizo presente en las dos presentaciones.

Jaureguy agregó que la falta de análisis en el consejo también estuvo presente cuando se presentó el Monitor Educativo de Secundaria, que sistematiza los datos de repetición y desvinculación en los liceos, así como los casos de violencia en los centros educativos.

Por su parte, Pérez explicó que como los resultados de PISA no suman elementos nuevos, el CETP va a seguir trabajando en las mismas líneas que lo viene haciendo hasta ahora, es decir, en diversificar la oferta y reducir la cantidad de alumnos por grupos.

Una herramienta más

Desde el Codicen, el consejero representante de los docentes, Robert Silva dijo a El Observador que el organismo se abocará en febrero a analizar más en profundidad los resultados y estudiar formas que permitan hacer un uso más efectivo de la cantidad de información que brinda PISA a la hora de diseñar y desarrollar políticas educativas. "Creo que como país nosotros hacemos una inversión muy importante para participar de estas pruebas. Tenemos que utilizar de forma muy eficiente los resultados que nos dan y la información que arrojan sobre el sistema educativo", expresó. El consejero resaltó además que los resultados de PISA "preocupan" y deben llevar a "establecer acciones que permitan cambiar muchas cosas".

En tanto, la consejera del Codicen, Laura Motta señaló que PISA es una evaluación más dentro de un conjunto de herramientas para definir políticas educativas. "Ya se han hecho algunos análisis, que fueron presentados, y vamos a seguir realizando otros", dijo. Para mejorar los resultados, manifestó que se van a reforzar políticas que ya se están llevando a cabo. Entre ellas mencionó, la inclusión y la calidad, para que más jóvenes puedan acceder al sistema educativo con buen nivel.

Indicó también que se trabajará para mejorar la gestión de los centros, a través de nuevos concursos para directores y de un cambio de rol en los inspectores. En este sentido, explicó que se buscará que los inspectores no cumplan solamente un rol fiscalizador, sino también de acompañamiento al docente. Unido a esto, dijo que se profundizará la política de acompañamiento a los nuevos docentes durante los primeros cinco años de su carrera.

Por otro lado, subrayó que se está trabajando en la confección de un marco de referencia nacional (marco curricular) para mirar la trayectoria global del niño por el sistema educativo y no hacerlo por trayectos, como se hace hoy. Anunció que a partir de febrero se abrirá en la web de ANEP un espacio de consulta para que cualquiera pueda hacer aportes. También destacó el trabajo que se está realizando con las inspecciones de matemática, lengua y ciencias para lograr acuerdos que permitan trabajar en esas materias de forma coordinada y ofrecer mejores herramientas a los docentes para utilizar en las aulas.









Reacción de Primaria ante TERCE

En diciembre de 2014 cuando se conocieron los resultados de la prueba Terce de UNESCO, que evalúa el rendimiento de los escolares, y colocó a Uruguay entre los mejores de América Latina, pero sin mejoras sustantivas respecto a ediciones anteriores, las autoridades de Primaria dieron a conocer el mismo día una serie de acciones para mejorar el rendimiento de los alumnos. De allí surgió la idea de elaborar perfiles de egreso en Primaria, algo que ya se está utilizando.









