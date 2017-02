Según Trump, Obama "está detrás" de las filtraciones en su gobierno

entrevista trump fox and friends

Fuente: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump , aseguró este miércoles en una entrevista que su predecesor, Barack Obama , está detrás de las filtraciones y de las protestas contra él.En una entrevista con el programa matinal Fox & Friends, Trump se refirió a las protestas contra legisladores republicanos y a las filtraciones de informaciones sobre su equipo de gobierno: "Creo que el presidente Obama está detrás de ellas, su gente está sin duda detrás".Trump aseguró que tienen "algunas ideas" sobre quién o quiénes están filtrando información a la prensa sobre el funcionamiento de la nueva Casa Blanca o de algunas agencias del Gobierno y reiteró que aún tienen a "gente de otros gobiernos, de otras administraciones".Trump también se refirió a una información de la publicación Politico que asegura que el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, revisó los teléfonos de su personal para confirmar que las filtraciones no venían de su departamento."Sean es un buen ser humano. Yo lo habría hecho de otra manera, pero estoy de acuerdo con ello", aseguró Trump.Reconoció que su "mensaje no es bueno" y se da una calificación "C o C+" (un aprobado raspado), pero considera que tiene una A (sobresaliente) en "esfuerzo" y "logros"."Cuando veo historias sobre que Donald Trump no ha llenado centenares de puestos (de funcionarios públicos en agencias clave), eso es porque, en muchos casos, no queremos llenar esos puestos", indicó Trump.El nuevo presidente, con algo más de un mes como mandatario, prometió reducir el número de funcionarios públicos, aunque los medios y analistas siguen sorprendidos por su falta de personal de alto perfil en ministerios como el Departamento de Estado o de Defensa