Seis consejos para pasar las fiestas cuando se tiene diabetes

Para disfrutar de los días festivos y de la comida manteniéndose saludable, estos consejos pueden ser útiles durante el día de celebración:

1. Enfocarse en la familia y los amigos: las fiestas suelen ser momentos de reflexiones personales, de cerrar algunos capítulos y abrir otros nuevos. También para estar con la familia y los seres queridos. Trate de enfocarse en el valor de tenerlos cerca y no centrar la atención en la comida.

2. No sobrepasarse: se trata de una fiesta, un momento de celebración. Intente comer lento, degustar y disfrutar las comidas que solo puede comer una vez al año. Trate de consumir la misma cantidad de carbohidratos que come normalmente, pero si planea comer una porción de postre, reduzca los carbohidratos de la cena. Sírvase porciones razonables y evite repetir para no pasarse de carbohidratos.

3. Llevar lo que le guste: intente no preocuparse por el menú que se va a servir. Se puede ofrecer a llevar su plato preferido para compartir. Si suele llevar el conteo de carbohidratos, preste atención a la receta para saber la cantidad exacta de los mismos en la porción y el tamaño de esta.

4. Moderar el consumo de alcohol: si se bebe alcohol, se debe siempre ingerir algo antes para evitar hipoglicemias. Las bebidas alcohólicas suelen aportar "calorías vacías" a la dieta, por lo cual se recomienda no beber más de una copa si es mujer y dos copas si es hombre. Evite refrescos, jugos o tragos con azúcar que contienen muchos carbohidratos y calorías.

5. Mantenerse activo: una de las razones por las cuales es dificultoso controlar la diabetes es la falta de actividad física. Si bien son días en los que no se tiene demasiado tiempo libre, intente ocupar algún momento del día para hacer algún tipo de ejercicio. Se puede entrenar, caminar, participar en eventos deportivos como carreras, jugar al fútbol con amigos, ¡limpiar!, etc.

6. Volver a la rutina cuando se come de más: no se frustre si comió más carbohidratos o calorías de la cuenta. Realice actividad física extra, esté atento a los valores de glucosa sanguínea y vuelva a su plan de alimentación regular con tranquilidad. Disfrute los momentos con sus seres queridos.

Fuente: Diabetes.org