Semana de ajustes en el mercado lanero

Los dos días de remates de lanas en Australia marcaron descensos fuertes de precios y un aumento en la tasa de rechazo que parece marcar un techo, luego de varios meses de subas ininterrumpidas que llevaron al Indicador de Mercados del Este (IME) a niveles récord.El IME registró una caída de 33 centavos, 12 centavos el miércoles y 21 el jueves, que hicieron de esta la semana más bajista del año.El indicador empezó en US$ 11,84 por kilo y cerró en US$ 11,51 el precio que tenía el 8 de marzo, desde el cual se acercó a los US$ 12, pero sin lograr conquistarlos.El porcentaje de rechazo estuvo en el 15% en el primer día y en el 18% en el segundo, mostrando también por ese lado que el mercado ha hecho una pausa en la tendencia ascendente y que ahora busca un nuevo equilibrio que bien puede ser sobre los US$ 11,50 por kilo del producto.Mientras tanto, en Uruguay algo de operativa con lanas medias se está haciendo, mientras los productores se enfocan en la encarnerada.La semana pasada fue la de menos faena en el año, tanto en el conjunto de los ovinos como en los vientres.