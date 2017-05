Senado homenajeó a las Fuerzas Armadas por misiones en Haití

Durante el homenaje, el senador nacionalista Javier García calificó al acto como una "sesión histórica" al tratarse de una "convocatoria unánime" del Senado pese a tratarse de un tema que por mucho tiempo generó enfrentamientos y divisiones entre los partidos políticos.





En ese sentido, García destacó el papel de los más de 13.000 soldados uruguayos que participaron de las misiones de paz y que "fueron garantía de que no hubiera mayores desgracias" en Haití. Asimismo, enfatizó la importancia de estas misiones como parte de la política internacional que generó prestigio al país, por lo que opinó que "sería un error político muy grave" perder ese "protagonismo".





" Sería un error político muy grave que Uruguay regalara el protagonismo que construyó durante muchos años bajando o dejando de lado esta política internacional que nos caracterizó y es la participación en el marco de las Naciones Unidas en las misiones de paz", expresó.





Por otra parte, recordó que la mitad de los soldados que viajaron a Haití se encuentran por debajo de la línea de pobreza y que "son los funcionarios públicos peores pagos de toda la administración". "Aquellos que estamos reconociendo que defendieron nuestro papel en el ámbito internacional son también aquellos a quienes tenemos abandonados", agregó.





La senadora frenteamplista Mónica Xavier fue quien continuó con el reconocimiento asegurando que el "espíritu" de las misiones de paz "ha sido el de garantizar la paz y el de restituir en la medida de lo posible la institucionalidad de los distintos países".





Asimismo, destacó la "perspectiva de género" adoptada por las Fuerzas Armadas (FFAA) para incorporar la presencia femenina dentro de sus contingentes y el cuidado especial a las mujeres y niños que son víctimas del conflicto.





El senador colorado Germán Coutinho también hizo uso de la palabra en el homenaje para resaltar el rol de las FFAA como las encargadas de "restablecer el orden institucional" en Haití y ser "sustento del Estado de derecho y seguridad pública".





Por su parte, el senador del partido Independiente, Pablo Mieres, reconoció la actuación de los efectivos militares uruguayos en Haití a pesar de que su partido no estuvo a favor de enviar misiones de paz. "No estar de acuerdo con la misión no implica no reconocer el comportamiento y actuación de nuestros efectivos militares en Haití, de lo que estamos totalmente orgullosos", señaló.

La Cámara de Senadores realizó este martes una acto en homenaje a las Fuerzas Armadas y su participación en las misiones de paz en Haití por 13 años.

Al cierre del homenaje, la cámara aprobó una moción que establece el reconocimiento y agradecimiento por el "fiel cumplimiento de la misión" de los contingentes militares así como también el "profesionalismo y la entrega en la labor humanitaria" de las FFAA, personal policial y civil (funcionarios de OSE). La misma fue firmada por todos los partidos con 28 votos de 28.

El homenaje fue seguido desde las barras del Palacio Legislativo por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el comandante en jefe del Ejercito, Guido Manini Ríos, entre otros miembros del Ejército

