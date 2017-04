Senado postergó el tratamiento del proyecto sobre femicidio

La senadora del Frente Amplio, Daniela Payssé, fue la miembro informante del proyecto. "Seguimos viviendo en un mundo en donde a las mujeres se las mata por el hecho de ser mujeres", dijo al inicio de su oratoria.





El proyecto agrega al artículo 312 del Código Penal el siguiente texto: "(Femicidio). Contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal. Sin perjuicio de otras manifestaciones, y salvo prueba en contrario, se considera que existieron motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal, cuando: a) A la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima. b) La víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. c) Previo a la muerte de la mujer el autor hubiera cometido contra ella cualquier conducta que atente contra su libertad sexual. 1 d) Se hubiera cometido en presencia de personas menores de edad que tengan algún vínculo de familia o de parentesco con el autor o la víctima".



La senadora Payssé defendió la necesidad de votar la modificación por fuera del tratamiento global del nuevo Código Penal. "A veces las circunstancias obligan a no seguir dilatando los tiempos políticos y legislativos. Tenemos claro que lo mejor cuando se modifica un código es no hacerlo por partes pero las también debemos respetar las exigencias en función de una realidad", dijo.



Además la legisladora oficialista criticó al Poder Judicial. "Tampoco queremos seguir escuchando a integrantes de la Suprema Corte de Justicia hablar de crímenes pasionales", advirtió.





El Senado debatía esta mañana la creación de la figura del femicidio , con la modificación de parte del artículo 311 del Código Penal . Sin embargo, a menos de dos horas de haber iniciado el tratamiento del tema, se resolvió postergarlo para la próxima sesión.