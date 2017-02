Sendic: déficit fiscal aumentó porque hay más inversión en protección social

Fuente:

Al terminar la reunión de la Agrupación Nacional de Gobierno en Colonia este domingo, el vicepresidente Raúl Sendic dijo que el aumento del déficit fiscal responde a una mayor inversión en políticas sociales que benefician a la sociedad, por lo que no se están "dilapidando recursos"."El déficit fiscal que tenemos en Uruguay tiene que ver con algunas de las transferencias importantes que se hacen para sostener el sistema previsional, para sostener el sistema de salud. Creo que todos valoramos que Uruguay haya avanzado en eso y creo que debemos mantener acompasado el equilibrio de nuestras cuentas y las cuentas del Estado con las políticas sociales y la protección social que Uruguay se merece", dijo Sendic a Telemundo El déficit fiscal alcanzó el equivalente a 4% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2016 –unos US$ 2.159 millones–, el mayor rojo de las cuentas públicas para un año terminado desde 1989.Según informó el Ministerio de Economía (MEF) la semana pasada, el aumento se explica por un mayor gasto público –en particular, los últimos coletazos del cierre de Pluna, el aumento de las transferencias al Fonasa y mayores transferencias a los gobiernos departamentales– junto a un peor desempeño de las empresas públicas.En ese sentido, Sendic sostuvo que los recursos no se están "dilapidando" sino que están siendo volcados "hacia sectores de la sociedad que lo requieren"."Yo no digo que una cosa deba ir en contra de la otra, pero sí considero que hay que conocer cuáles son las causas del déficit porque muchas veces la protección social y la inversión en la protección social y bienestar de la gente, en buena medida, explican esta situación fiscal que tenemos", agregó.