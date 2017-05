Sendic, el avión de ALUR y el "desmentido"

El Observador publicó el pasado lunes una nota en la que se informa sobre el uso del avión comprado por ALUR a finales de 2012. La nota se basa en la pregunta realizada por el medio a ANCAP a través de un pedido de acceso a la información.

Luego de los daños que sufrió la aeronave en una tormenta de febrero de este año, El Observador realizó la siguiente consulta, en la que preguntaba sobre cuánto uso se le dio a la aeronave:

Sin embargo, la vicepresidencia emitió un comunicado en el que afirma que Sendic utilizó el avión 24 veces y no 51.





"Carece de exactitud la información detallada por El Observador en cuanto a la cantidad de viajes realizados por quién se desempeñaba como Presidente de ANCAP en aquel entonces (Raúl Sendic). Vale aclarar que Raúl Sendic utilizó en aquel momento la aeronave para realizar 24 misiones, casi en su totalidad a Bella Unión", decía el comunicado.





El dato de los 51 vuelos, como se puede ver en el documento oficial de arriba, lo da ANCAP y no El Observador. Por tanto no es al medio a quien tienen que "desmentir" sino al ente petrolero.





Luego, el mismo miércoles el vicepresidente también reafirmó su "desmentido" en una rueda de prensa:

"La información no era correcta. Es todo lo que voy a decir sobre el tema porque jamás he usado la avioneta después que me fui de ANCAP. La última vez que la usé fue en octubre del 2013 y no me parece serio que alguien afirme que usé la avioneta después. Me parece poco serio por parte del periodista que dio la información. Creo que hay sin duda por parte de algún medio un seguimiento exhaustivo y reiterativo sobre cosas que están relacionadas con mi persona pero ya estoy acostumbrado".