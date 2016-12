Sendic quiere preparar la tesis para validar sus estudios en genética humana

El vicepresidente Raúl Sendic dijo que está "meditando seriamente" preparar su tesis de grado para validar los estudios en genética humana que realizó en Cuba pero no validó en Uruguay.

En febrero de este año, El Observador informó que Sendic se presenta como licenciado cuando en realidad no lo es. Desde entonces, el político terminó envuelto en una serie de enfrentamientos políticos y judiciales, acusado de cometer el delito de usurpación de título.

Pero luego de varios meses de esta polémica, el vicepresidente admitió en una entrevista con el semanario Caras y Caretas que no descarta preparar la tesis para validar esos estudios en el país.

"Me apasiona la biología, la genética y la antropología, y tengo un desafío personal, una tentación que no descarto, de poder preparar la tesis para validar esos estudios de genética en Uruguay. Existe la posibilidad de hacerlo, y quizás lo haga. En los próximos meses lo voy a analizar y tomaré una decisión. No me va a cambiar la vida; tampoco me cambió hacer esos estudios en Cuba, pero lo estoy meditando seriamente", sostuvo.

Para Sendic, hacer la tesis implicaría un "desafío personal" pero también una forma de reparar el error cometido.

“Fue un error, y lo admití en la Mesa Política, no haber validado esos estudios, porque obviamente en algún momento alguien iba a pedir esa validación. Y también fue un error creer que las circunstancias que rodearon mi vida en Cuba iban a ser comprendidas por todos", manifestó.

En ese sentido, el vicepresidente dijo que nunca pensó en trabajar en facultad, tener un cargo docente ni trabajar en genética; sino que su formación siempre estuvo enfocada en prepararse para la "revolución continental" del momento.

De igual modo, sostuvo que, si bien nunca ejerció como licenciado, sí participó en varios trabajos que "colaboraron en el avance de la genética en Cuba".

"Siento que lo más importante es que me manejé siempre con la verdad. Nunca usé esas licencias de docencia e investigación que cursé en Cuba, salvo colaborando en varios trabajos que fueron publicados y que creo que colaboraron en el avance de la genética en Cuba", agregó.

Mezquinidad y deslealtad

Consultado sobre si iniciará acciones legales contra quienes lo ofendieron, Sendic dijo que no está en sus planes ya que le "aburre" pasar todo el día en el juzgado.

Aun así, admitió que, tanto en la polémica de su título como la de Ancap, lo que más le "duele" es que "la mayoría de los ataques no nacieron en la derecha", sino en sectores "que se dicen de izquierda".

En ese sentido, opinó que la "mezquinidad" se convirtió en "moneda corriente" dentro del Frente Amplio y compromete al futuro del proyecto político. Como ejemplo, se refirió a la renuncia de Gonzalo Mujica a su banca y a la investigadora de Ancap.

"La decisión de Gonzalo Mujica se ambientó en una serie de deslealtades. Yo sé que hubo gente de izquierda que pasó información a legisladores del Partido Nacional para que propusieran una investigadora de la gestión en Ancap", dijo.

