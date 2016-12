Series 2016: el año de lo extraño









El eje político

En uno de los años más agitados para la política estadounidense, su capital y centro administrativo, Washington DC, es un escenario cada vez más habitual para las narrativas de series. The Americans lleva ya cuatro temporadas contando las aventuras de un matrimonio de espías soviéticos que viven en esa ciudad durante los años '80; House of Cards, Veep, Scandal, Madame Secretary también se ambientan allí, a las que este año se sumó Designated Survivor, uno de los estrenos de Netflix para 2016, y en estos días El Francotirador.





Lo que Netflix revivió

En noviembre, Netflix estrenó una nueva temporada de Gilmore Girls; así revivió la popular serie casi una década después de su final, en 2007. La nueva tanda de cuatro episodios prolongó la historia de Lorelai y Rory Gilmore con historias ambientadas en cada una de las cuatro estaciones del año. No fue el único programa que el sitio "revivió" en 2016: en febrero le había tocado a la sitcom Full House (con el título Fuller House). También se produjo el regreso de Los archivos X, aunque en ese caso no a través de la plataforma online sino por Fox.





Producción local

Este 2016 fue un año en el que la producción local de series tuvo un buen nivel, así como una cifra más elevada en cuanto a cantidad de productos emitidos, aunque su espacio no creció por fuera de los canales públicos. Feriados, Rotos y descosidos y Anselmo quiere saber fueron algunos de los estrenos de TNU, mientras que para la web se produjeron otros contenidos como Alí Socrates o Polifaceta. Propuestas como el fondo SeriesUY, presentado esta semana, apuestan a que la producción local en este rubro se incremente y se difunda incluso por fuera del país a partir de 2017.





Las mejores series de 2016

Stranger Things (Netflix)

La nostalgia es el motor de buena parte de las creaciones culturales que se ven hoy en día en cine, televisión y streaming; y Stranger Things es uno de los mejores ejemplos de esta tendencia. Ambientada en un pequeño pueblo estadounidense durante la década de 1980, y con un espíritu estético y temático que recuerda a los clásicos de Steven Spielberg, las adaptaciones cinematográficas de Stephen King y series como Wayward Pines, cuenta la historia de un grupo de niños que buscan a un amigo desaparecido con la ayuda de su familia y del comisario local; pero todo rápidamente toma un giro sobrenatural. La serie no solo disparó las carreras de sus jóvenes protagonistas y revivió la de Winona Ryder, sino que también generó infinidad de memes y charlas en las redes sociales, convirtiéndose en uno de los fenómenos culturales del año. Netflix se valió de sus grandes cantidades de datos para determinar a qué géneros e influencias apuntar, así como la edad promedio de sus usuarios para remitir a una determinada década. Pero Stranger Things trascendió generaciones, y el innegable talento que hay tanto delante como detrás de cámara la convirtió en uno de los puntos altos de 2016.





Todos contra OJ Simpson (FX)

El caso en el que se basa esta serie es parte intrínseca de la cultura popular y del espectáculo en Estados Unidos, pero logró hacer que la historia de un exjugador de fútbol americano acusado de asesinar a su exesposa y su pareja se hiciera universal. Cada episodio de Todos contra OJ Simpson es una clase magistral de actuación, principalmente en los casos de Sarah Paulson y Courtney B. Vance, engranajes destacados en un trabajo de elenco que conduce un drama legal del que ya se conoce el final, pero que cautiva mostrando lo que sucedió fuera del juzgado, y poniendo una carga emotiva a cada giro de la investigación. Fue una de las grandes ganadoras de los últimos premios Emmy, además de contar con múltiples nominaciones para los próximos Globos de Oro. La buena noticia es que estará disponible en Netflix a partir del próximo año.





Game of Thrones (HBO)

Esta elección puede ser repetitiva, pero es justificada. La sexta temporada de Game of Thrones, la gran saga de HBO, no solo tuvo a los fanáticos hablando de ella durante los meses en que se emitió, sino que también recibió múltiples galardones y aplausos de la crítica, confirmándola como una de las mejores entregas de la serie. Y lo único que tuvo que hacer fue sobrepasar a los libros en los que se basa, ya que el escritor George R.R. Martin aún no ha publicado la sexta entrega de Canción de hielo y fuego. A lo largo de sus diez episodios se sucedieron varios de los eventos más impactantes de su narrativa, incluyendo muertes, revelaciones y la épica Batalla de los Bastardos como punto culminante, que mostró las escenas más increíbles que alguna vez se hayan visto en una producción televisiva. Mientras que Game of Thrones se prepara para entrar en su recta final, dejó a sus fanáticos una de sus mejores versiones para ser recordada durante la larga espera hasta la demorada séptima y penúltima temporada, que se estrenará a mediados de 2017.





Westworld (HBO)

Si bien en Uruguay no tuvo una gran repercusión, Westworld fue otro de los éxitos de audiencia del año a nivel mundial, y justificó unos costos y niveles de producción dignos del cine, conformando uno de los productos televisivos más completos del año. Contó una historia compleja –si bien algo entreverada por momentos–, repleta de giros y varios niveles de lectura simbólica y literal; un elenco con varias actuaciones destacadas (entre las que brillan Thandie Newton, Anthony Hopkins, Evan Rachel Wood y Jeffrey Wright) así como una escala visual, estética y fílmica, que en la pantalla chica solo se encuentra en Game of Thones. Esta historia de una rebelión robótica en un parque de diversiones futurista que recrea el Lejano Oeste podía ser difícil de vender, pero resultó todo lo contrario. Sus personajes tan variados y humanos (a pesar de ser máquinas, en varios casos) y el hecho de que nunca se sabe qué esperar de la trama, la hicieron uno de los imprescindibles de la TV de 2016. Regresará en dos años. La espera se hará larga.





Silicon Valley (HBO)

Gradualmente, esta comedia de HBO fue encontrando su tono hasta llegar a la tercera temporada en su mejor estado, con una combinación de humor satírico y personajes hábilmente guionados. Generalmente opacada en los premios por su compañera de canal, Veep, este año Silicon Valley se consolidó como una de las propuestas más divertidas (y también contemporáneas) de la televisión moderna, impulsada principalmente por un elenco hilarante. La historia gira en torno a un grupo de jóvenes programadores que desarrollan una nueva aplicación de música.





Black Mirror (Netflix)

Para su tercera temporada, la inglesa Black Mirror cruzó el Atlántico luego de que el sitio de streaming se hiciera con sus derechos. Su conversión le permitió incluir actores estadounidenses, una mayor duración de episodios, y la inclusión de algunas historias más estadounidenses. El cambio no alteró la calidad de esta obra de Charlie Brooker, que en cada capítulo cuenta una historia diferente, sino que por el contrario tuvo algunos de sus mejores episodios: San Junípero, sobre un mundo virtual en el que los enfermos o viejos recrean su juventud, o Nosedive, en el que el lugar que cada individuo ocupa en la sociedad se determina por la calificación que le otorgan los demás, como sucede en las aplicaciones Uber o Tinder.





Mr. Robot (Space)

Creada por USA Network que aquí se emitió por la señal de cable Space. La segunda temporada de Mr. Robot ofreció por una parte más de lo mismo, con sorpresas repentinas que se veían venir si se prestaba la suficiente atención y un estilo visual que, si bien es novedoso, ya no sorprende como la primera vez. Pero por otro lado, su historia, su delirante hacker protagonista encarnado a la perfección por Rami Malek, y algunos recursos como ambientar parte de un episodio al estilo de una sitcom familiar de los años '90 (aparición de Alf incluida) la mantienen como una de las propuestas más distintas de la pantalla en el contexto actual. Se puede ver en Amazon Prime Video.





Bojack Horseman (Netflix)

Esta serie animada encaja en el criterio de "historias extrañas y delirantes pero poderosas", cada vez más frecuente en la televisión y el streaming. El relato de un caballo antropomórfico actor que busca volver a los primeros planos de Hollywood luego de haber protagonizado una exitosa serie en los años '90, combina chistes sobre el mundo del espectáculo, abuso de drogas y pasajes absurdos con momentos maduros y meditativos sobre la fama (y la obsesión que esta genera), la amistad y el amor. La tercera temporada de Bojack Horseman, estrenada este año, profundiza esos temas. El protagonista intenta ganar un Oscar luego de su regreso triunfal al cine en la película biográfica de un caballo de carreras, a la vez que lidia con la complicada relación amorosa con su agente. Además de eso, la tercera temporada más reciente incluye uno de los episodios más creativos de la serie, ya que transcurre mayoritariamente bajo el mar, con los personajes interactuando en silencio ya que se ven forzados a utilizar cascos para respirar.





Better Call Saul (Netflix)

La serie derivada de Breaking Bad encontró su tono y su propia voz desde el primer capítulo, pero también se trata probablemente de una de las ficciones más infravaloradas e ignoradas del inabarcable panorama actual de series. Su historia, elaborada a lo largo de dos temporadas, no tiene la espectacularidad ni el glamour del programa madre, pero las actuaciones y el tono sombrío y cínico de su historia lo hacen igualmente atractivo. Sustentada en los diálogos y en las relaciones entre el elenco, en Better Call Saul parece que nunca pasa nada, pero los protagonistas hacen que todo suceda con interpretaciones como la de Bob Odenkirk, que explota todas las aristas emocionales de su personaje más célebre. En su elenco incluye a Jonathan Banks como el futuro mercenario Mike Ehrmantraut, uno de los mejores actores de reparto en la televisión de los últimos tiempos, que logra destacar en cada capítulo centrado en su figura. Los pasos que llevan a Jimmy McGill a convertirse en el inescrupuloso y estafador abogado Saul Goodman son trágicos, pero también hacen reír, algo que pocos programas pueden lograr con éxito.

La actual era dorada de la televisión parece no tener fin. Los nuevos estrenos de 2016 y los regresos de viejos conocidos en TV abierta, por cable o streaming mantuvieron el nivel de la última década, continuando la tendencia de combinar actuaciones memorables, historias cautivantes y la creación de mundos maravillosos, a veces similares al real y otras completamente fantásticos.