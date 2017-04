"Si las emergencias no existieran las puertas de las mutualistas colapsarían"

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) advierte que el sistema de emergencias móviles no ha sido regulado dentro del sistema integrado de salud y, por tanto, compite de manera desleal con las mutualistas privadas. Como protesta ante esta situación, el sindicato prevé iniciar en las próximas semanas una serie de medidas gremiales y paro en algunos servicios.

Al ser consultado por El Observador, el secretario general del SMU, Alejandro Cuesta, dijo que las emergencias móviles compiten “en un contexto de total desregulación”, ya que ofrecen servicios similares a los de las mutualistas pero a menores costos.

“Las emergencias móviles son necesarias y en muchos casos ejemplo de calidad del servicio, aunque en algunas aéreas se ha desvirtuado, compitiendo de forma desregulada y ocasionando superposición de servicios”, expresó.

Según Cuesta, la primera deficiencia del sistema estriba en lo salarial, ya que, a diferencia de las mutualistas donde hay mínimos salariales definidos, en las emergencias “hay una enorme heterogeneidad”. “En los móviles tenés personas que trabajan por $ 120 la hora y otros por $ 700 la hora. Esa tarea a nivel mutual se remunera $ 500”, indicó.

A eso se suman los costos que derivan de los servicios prestados. Según Cuesta, las mutualistas tienen costos más altos dado que brindan un número mayor de servicios. Sin embargo, las emergencias móviles realizan “lo más barato de la medicina” y “lo más económico de las mutualistas” (chequeos, certificados médicos, etc.), por lo que significan una competencia que las mutualistas no pueden contrarrestar .“¿Cómo permitimos que las emergenciascompitan en condiciones más favorables que los prestadores de salud privados?”, preguntó Cuesta.

“Ves propaganda de emergencia móvil que te ofrecen servicios de policlínicas, de control de niños, de chequeos, una serie de prestaciones a través de las cuales compiten con el mutualismo. De forma desregulada compiten con un sistema mutual totalmente regulado”, dijo.

En el marco del Consejo de Salarios privado se acordó concretar la regulación de un laudo médico para las emergencias móviles, pero, según Cuesta, aún sigue sin concretarse, ya que “las empresas argumentan que hay determinadas emergencias móviles chicas a las que, si se hiciera una equiparación salarial con lo que se gana a nivel mutual, ocasionaría su cierre”. Ante esta situación, el SMU comenzó a elaborar un protocolo con medidas gremiales que estará pronto esta semana y, entre otras cosas, implicará el paro de algunos servicios.

Mañana habrá una nueva reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo donde ambas partes volverán a negociar. “La solución no pasa porque haya cada vez más empresas privadas con fines de lucro que superpongan servicios. Es algo en lo que tiene que tomar cartas el poder político”, concluyó Cuesta.

Mutualistas colapsarían

En la Cámara de Emergencias Móviles, su presidente, Enrique D’Andrea, dijo a El Observador que hace tres semanas se presentó una propuesta de laudo diferencial al SMU, pero todavía no recibieron respuesta. Explicó que proponen un laudo diferenciado para tener en cuenta la situación de las emergencias móviles del interior, que son más chicas y “tienen una estructura de costo muy acotada”.

En cuanto al pedido del SMU de regular el sistema de emergencia médica en el sistema integrado de salud para evitar la competencia desleal, D’Andrea descartó que eso ocurra. “Las emergencias no tienen internación, laboratorio, ni especialistas. Al contrario hay que pensar qué pasaría si las emergencias móviles no existieran. El sistema de salud colapsaría porque las mutualistas no darían abasto”, afirmó.

En este sentido, señaló que cada emergencia móvil en Montevideo atiende a 1.000 pacientes por día. De ellos, trasladan a mutualistas solamente el 8%. “Si las emergencias no existieran todas esas personas irían a la puerta de la mutualista y estas colapsarían”, remató.

