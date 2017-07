¿Cuántos afiliados tiene el Sindicato Único de Trabajadores Domésticos?

El sindicato está bastante complicado en número de afiliadas. Son alrededor de 350. Hay 115 afiliadas en Montevideo. Le sigue Melo con 74.





¿Por qué cree que hay tan bajo nivel de afiliación?

En el interior sigue el miedo. En Montevideo no sé realmente qué pasa. Acá en Melo y en los departamentos del interior donde hay filiales del sindicato hacemos reuniones una vez al mes. En Montevideo no, el sindicato solamente da asesoramiento los jueves y los viernes en el PIT-CNT . Hay un poco de miedo de las trabajadoras a acercarse, todavía sigue el temor de que si te acercás al sindicato el patrón te va a echar.





Debe ser difícil con ese nivel de afiliación y participación ir a pelear después a los Consejos de Salarios por mejores remuneraciones y condiciones de trabajo.

Exactamente. Estamos tratando de organizarnos en todo el país. El 29 de julio vamos a Maldonado para realizar una asamblea; allí hay muy poca afiliación. Queremos empezar a trabajar como sindicato nacional, armar filiales donde no hay, arrimar trabajadoras y decirles que el sindicato no es un cuco y que les conviene estar asesoradas.









¿Por qué se postuló para ser presidenta del sindicato?

Hace años que estoy afiliada. Fui presidenta en el período entre 2015 y 2017 en Melo. Decidimos juntarnos con unas compañeras del interior y por consenso salió que debía presentarme.





¿Cómo está compuesta la dirección del sindicato?

Está integrada por siete secretarías y actualmente tiene una secretaria adjunta con una trabajadora de Montevideo, porque dentro de la directiva no quedó ninguna de Montevideo. Somos todas del interior con voz y con voto y esa secretaría tiene voz, pero sin voto. No era nuestra intención dividir el sindicato; queríamos darle otro rumbo.





¿Qué tipo de rumbo?

El interior estaba muy relegado, siempre está ese centralismo de Montevideo. Uno de los puntos que nos planteamos es que si queremos un sindicato grande tenemos que salir al interior, donde es muy sufrido el trabajo doméstico con casos muy difíciles.





¿Siente que tiene apoyo de las trabajadoras de Montevideo?

(Se ríe). Ahora sí estoy teniendo apoyo, pero básicamente de las trabajadoras del interior.





¿Es muy diferente la realidad de las trabajadores domésticas del interior con las de Montevideo?

Siguen las trabajadoras con ese miedo a arrimarse al sindicato. Hace poco nos enteramos de un caso de una trabajadora que hace tres años que trabaja sin cobrar el salario. Han pasado muchos casos así por el sindicato. No podemos echarle tampoco toda la culpa al empleador; muchas veces va a pagar el sueldo y la trabajadora misma le dice que no la inscriba en el Banco de Previsión Social (BPS). A esas trabajadoras hay que llegarles y que sepan que les conviene estar realmente registradas. Después también están los empleadores que muchas veces dicen que no pueden pagar el BPS. Hay de todo. Esta trabajadora de los tres años sin cobrar vino a pedir ayuda, habíamos empezado trámites con un abogado, pero después ella no quiso hacer más nada y no la podemos obligar. Pasan esos casos. Es como volver al tiempo de la esclavitud, porque sigue pasando. En el interior más profundo, en las fronteras, hay esclavitud de parte de los empleadores hacia las trabajadoras. Hay casos de mujeres que trabajan más de 12 horas por sueldos miserables.





¿Cuánto mejoró la situación de las domésticas en los últimos años?

Hace 11 años que tenemos la ley (de regulación del trabajo doméstico, de noviembre de 2006). Si se habrá mejorado que antes cobrábamos salarios de $ 2.000 o $ 3.000 y ahora estamos en $ 15.611, tenemos salario vacacional y aguinaldo que no teníamos antes.

Fuente: