Sigue firme el escenario lanero internacional

Fuente:

En la tercera semana de remates de 2017, el Indicador de Mercados del Este (IME) retrocedió 14 centavos a US$ 10,65 por kilo base limpia.También cayó en moneda local, 22 centavos, a AU$ 14,12 por kilo.A su vez el dólar australiano se debilitó respecto a la moneda estadounidense cerrando en AU$ 0,754 por dólar.Aunque el IME retrocedió, en dólares sigue 18% arriba en la comparación interanual y supera al máximo valor alcanzado en 2016 en US$ 0,34. En moneda local está 10% por encima que hace un año.La oferta llegó a 46.370 fardos de los cuales se vendió el 86,7%. El rechazo fue de 13,7%, superando por segunda semana el 10%.A diferencia de las semanas anteriores, en las que la lana fina impulsaba al indicador, se registraron bajas en todas las categorías. Las lanas de 21 micras disminuyeron 0,8% a US$ 10,80 y las de 28 micras cayeron 0,4% a US$ 4,98.En el mercado local, la demanda continúa interesada en lanas finas y superfinas, en cambio casi no hay negocios por lanas medias y gruesas.La demanda de este tipo de lanas a nivel internacional es prácticamente solo de China, que está retirada de las compras.Algunas industrias no pasan precio, porque además de tener stock esperan se reactiven las compras desde el país asiático para confirmar la tendencia del mercado.Las referencias en Merino grifa celeste llegan a US$ 7,10, grifa verde US$ 7,30 y superfino grifa verde US$ 7,50 por kilo base limpia. Ideal sin acondicionar se mueve en el eje de US$ 5,80. Las referencias en Corriedale son sin acondicionar US$ 2,38, grifa celeste US$ 2,50 y grifa verde US$ 2,80 por kilo.