Sin apoyo para no devolver el Fonasa, el FA busca acuerdos para aumentar otros impuestos

El paquete impositivo planteado por los sectores más radicales del Frente Amplio fracasará en su aspiración de eliminar la devolución del excedente de los aportes al Fondo Nacional de Salud ( Fonasa ). El oficialismo carece de votos en el Parlamento para llevar adelante esa propuesta aunque hay legisladores de la oposición que están dispuestos a negociar otras iniciativas tributarias, como aumentar la tasa del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas ( IRAE ), del Impuesto al Patrimonio e incluso gravar las herencias.





Dentro del oficialismo, la propuesta impulsada por el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de no devolver el excedente del Fonasa es acompañada por dirigentes del bloque Casa Grande y del Partido Socialista (PS), quienes entienden que hay lugar para su debate.





La iniciativa es rechazada por la lista 711 y el astorismo, dijeron a El Observador dirigentes de esos sectores. Además, es criticada en bloque por la oposición. "No parece un camino adecuado seguir castigando a los sectores de ingresos fijos", dijo a El Observador el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio.





A esa postura de la izquierda extrafrentista se pliegan el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y el legislador Gonzalo Mujica (disidente del FA), según un sondeo realizado por El Observador entre dirigentes de distintos partidos.





Legisladores nacionalistas y colorados salieron al cruce de la propuesta que fue presentada el viernes 17 ante la Mesa Política del Frente Amplio, informó el sábado 18 el diario El País.

El diputado de Unidad Popular advirtió, de todos modos, que está dispuesto a negociar otras modificaciones tributarias. "He escuchado que están planteándose gravar más al capital y por ese lado sí podemos encontrar algún nivel de sintonía. Pero seguir castigando a los asalariados no veo que sea el camino", dijo Rubio.





El colorado Fernando Amado había dicho hace dos semanas al semanario Búsqueda que también estaba dispuesto a analizar medidas de este tipo.

Sobre el Fonasa, el diputado Mujica se mostró en desacuerdo con la no devolución del excedente. "Es como un impuesto más; es como aumentar el IRPF", dijo el legislador a El Observador.





Por su parte, el diputado del Partido Independiente Iván Posada señaló que su colectividad "no va acompañar lo que signifique incrementos impositivos o apropiaciones indebidas como no devolver el Fonasa; eso significaría incrementar el impuesto y un ajuste adicional".





A su vez, el diputado Guillermo Facello del Partido de la Gente señaló que se realizará un encuentro con técnicos en economía para intercambiar opiniones sobre aspectos de la Rendición de Cuentas. Como posición personal, señaló su intención de no acompañar ningún nuevo aumento de tributos.





El diputado del PVP Carlos Coitiño sostuvo que su sector plantea que la contribución al Fonasa "se haga directamente no en relación con lo que vale una alícuota sino con el ingreso, y que por tanto cada uno aporte en esa función".





La secretaria general del PS, Mónica Xavier, dijo a El Observador que los socialistas están dispuesto a debatir el tema. "No tiene por qué eliminarse la devolución, pero se puede modificar el monto", sostuvo.





Otros impuestos

Además del debate interno sobre el Fonasa, antes de hacer un planteo a la oposición sobre otros tributos el Frente Amplio deberá consensuar una posición común dentro de su bloque. El oficialismo será minoría en Diputados por primera vez desde su llegada al gobierno en 2005 tras el alejamiento de Gonzalo Mujica.





La lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic sí apoya otros cambios impositivos planteados por el PVP, Casa Grande y los socialistas, como aumentar la tasa del IRAE y "reformular" el Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales "colocándole una progresividad", dijo a El Observador el senador de la 711, Marcos Otheguy. Esa plataforma es acompañada por el MPP y el Partido Comunista, que junto al grupo de Sendic también apoyan gravar las herencias. El PVP propone llevar la tasa del IRAE de 25% a 30%. La socialista Xavier dijo que el PS no manejan porcentajes concretos sobre el IRAE. "No salimos de antemano con un porcentaje porque se termina discutiendo la instrumentación y no el fondo", sostuvo.

El diputado Mujica no comparte la postura de incrementar el Impuesto al Patrimonio o el IRAE. "Es absolutamente contradictorio querer gravar más la renta al capital productivo cuando a la economía le baja la rentabilidad", sostuvo. l

Fuente: