Sin distribución, la escasez de combustibles se profundizará

Nuevamente un conflicto sindical pone en jaque el abastecimiento de combustible en todo el país. Anoche algunas estaciones de servicio se habían quedado sin nafta y/o gasoil, coyuntura que se agravará hoy si nuevamente la distribución no se realiza con normalidad. "Bajo esa hipótesis el faltante será generalizado", advirtieron a El Observador desde la Unión de Vendedores de Nafta.La distribución de combustible volvió a afectarse ayer en la planta de ANCAP en La Tablada.Un piquete realizado por trabajadores afiliados al Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra), impidió que los camiones cisterna pudieran trabajar con normalidad. En diálogo con El Observador, el dirigente de la Unión de Transportistas de Combustible (UTC) Oscar Benavídes explicó que por "seguridad" los camiones suspendieron las tareas. Y aclaró que su sindicato no adhiere a la medida del Sutcra. Esa situación vuelve a afectar la distribución de combustible a las estaciones de servicio. El abastecimiento ya se había interrumpido el fin de semana, esa vez por medidas de la UTC.Benavídes dijo que hoy los camiones cisterna irán a La Tablada, pero si ven que hay un piquete no ingresarán a la planta. Ayer una asamblea del Sutcra resolvió extender el paro nacional hasta hoy a la medianoche en reclamo de que se cumplan las condiciones laborales acordadas en el convenio colectivo del sector, informó Telenoche.El dirigente del Sutcra César Bernal dijo a El Observador que la normalización de la actividad dependerá de los avances que puedan tener las negociaciones en las próximas horas para que se atiendan sus reclamos.La Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC) resolvió anoche en asamblea iniciar una huelga para el transporte de arroz. Mediante un comunicado, indicó que adoptó la decisión tomando en cuenta la negativa de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) y el nulo aporte realizado por los molinos para alcanzar un acuerdo sobre el valor de los fletes.La ITPC señaló que dentro de la huelga se podrán efectuar acciones de paro, distorsiones horarias, suspensiones de transporte a molinos, chacras, puertos y contenedores. La patronal del transporte indicó que la gremial intentó "por todos los medios no llegar a la medida extrema", pero debió hacerlo ante "la intransigencia u oportunismo de algunos directivos de la ACA que han accionado hasta el momento de forma arrogante y feudal".El enfrentamiento entre transportistas y arroceros es por el valor de los fletes. El gerente de la ITPC, Humberto Perrone, informó a El Observador que cada empresa tiene un costo por día de trabajo de un chofer de $ 5.000. Allí se incluye el jornal, las horas extras, los aportes y los cálculos de aguinaldo, licencia y salario vacacional. A eso se debería agregar el costo del combustible y de mantenimiento de los vehículos. Perrone indicó que la ACA plantea pagar un flete de $ 5.800.Durante las negociaciones para alcanzar un acuerdo participaron representantes del Ministerio de Ganadería. Y allí radica una de las molestias de la ITPC. "El ministro Tabaré Aguerre conoce bien la realidad. Figura como presidente del directorio de una empresa de transporte, Genelur. Entonces que me explique cómo se puede aceptar un flete con el precio que plantea la ACA", criticó Perrone.La ITCP denuncia que los productores están pagando entre 30% y 60% menos que los precios fijados en la zafra arrocera anterior. Por su lado, la ACA argumenta que la tarifa del arroz es de las más caras en comparación con la forestación o el transporte de ganado.