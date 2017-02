Sindicato de AFE trancó excursión de cruceristas dos veces en un día

Decenas de turistas no pudieron viajar en tren por medida de lucha aplicada en Carnaval

De la misma forma que al inicio de febrero, la Unión Ferroviaria trancó el avance de un viaje con decenas de turistas de cruceros a bordo de una locomotora, mientas se desarrollaba un paro. Los trabajadores de AFE aplicaron medidas de lucha en el sector señaleros, con lo cual se impidió el avance de cualquier máquina, ya sea con carga o pasajeros. El paro fue sorpresivo y se extendió a mitad de jornada cuando el sindicato no tuvo respuesta de las autoridades.

Los turistas habían contratado un servicio para visitar el barrio Peñarol y luego almorzar en bodegas de Montevideo y Canelones. Se trata de un ferrocarril reconstruido por la Asociación Uruguaya de Amigos del Riel (AUAR) que de forma regular ofrece ese servicio, y que minutos antes de las 8 horas de este lunes intentó iniciar su itinerario, como lo hace en distintos momentos del año y sobre todo en temporada de cruceros, para llevar a los turistas. Pero a la hora de pedir autorización para esa excursión privada, los trabajadores se negaron a dar el permiso para el viaje, ya que estaban de paro. Los directivos de la AUAR, según dijeron a El Observador desde esa organización, negociaron para reprogramar los viajes hasta que la medida de lucha terminara, lo cual estaba previsto para las 13 horas. En coordinación con las agencias de viaje pudieron cambiar el plan de los cruceristas, pero a las 13 horas, con los turistas a bordo, se volvieron a encontrar con el trancazo. Finalmente tuvieron que contratar ómnibus para llevar a los visitantes, y masticar la bronca una vez más en lo que va del mes.

En un breve comunicado, la Unión Ferroviaria informó a las autoridades de AFE que aplicarían el paro, y más tarde que lo extendían hasta el final de la jornada ante la "falta total de respuesta".

El presidente de AFE, Wilfredo Rodríguez, dijo a El Observador que había tomado conocimiento de esa nota del sindicato, pero no sabía por qué se había aplicado la medida de lucha. "No tengo bien el motivo cuál es. Yo ví el comunicado, pararon los señaleros y no está especificado el motivo", comentó.

El 2 de febrero había sucedido algo similar cuando la locomotora de AUAR intentó cumplir con uno de sus servicios. Ese día, el hecho generó inquietud en el Ministerio de Turismo, sobre todo por el impacto a la llamada "imagen país" que se pretende transmitir a los turistas que visitan Uruguay en temporada, como los de alto nivel adquisitivo que llegan en cruceros al puerto de la capital. El tema tuvo ocupados en aquel momento a los ministros Víctor Rossi (Transporte) y Liliam Kechichian (Turismo). Esta vez, según dijo el presidente de AFE, no hubo comunicación con el gobierno por el nuevo trancazo a turistas.

Fuente: