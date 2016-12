Sindicato de OSE habla de "tarifazo" y apunta a la "mala gestión" de la empresa pública

Sin una "fuerte" política de inversiones no se podrá revertir la "dura realidad" que, a juicio de los trabajadores, atraviesa el ente

El sindicato de OSE -al igual que lo había hecho el de UTE un día antes- criticó con dureza este martes a través de un aviso en varios medios de prensa el aumento de tarifas anunciado por el Poder Ejecutivo la semana pasada."Ante el tarifazo en OSE", se titula el texto divulgado por la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose). El lunes, el ministro de Economía, Danilo Astori , había rechazado este concepto. "De ninguna manera puedo estar de acuerdo con el uso de la palabra 'tarifazo', porque alude a un incremento desmesurado que solo piensa en términos de recaudación fiscal y no es así", dijo en entrevista con el programa La mañana de El Espectador."Una mala gestión por parte de las autoridades del organismo no solo pone en riesgo la calidad de la prestación que brinda (OSE) sino que termina trasladándole al contribuyente la carga de sus ineficiencias. La decisión del Poder Ejecutivo anunciada en estos días de aumentar la tarifa con un adicional complementario a la misma da cuenta de ello", indica el aviso.De acuerdo al texto, sin una "fuerte" política de inversiones no se podrá revertir la "dura realidad" que, a juicio del sindicato, atraviesa la empresa pública. "Hoy más que nunca exigimos al Poder Ejecutivo un cambio de rumbo en la gestión de OSE", agrega. El sindicato señala que desde 2009 OSE tiene déficits en sus balances, que se profundizaron "significativamente en los últimos años, aún en tiempos de vigoroso crecimiento económico", sostiene el comunicado.En el caso de OSE, la tarifa subirá 8,2% y tendrá un adicional complementario de 7,3% sobre el cargo fijo de agua, según la capacidad instalada medida a través del diámetro de conexión de cada cliente.