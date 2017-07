Sindicato de UTE criticó el uso de fondo energético en obras para UPM

El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, trasmitió la novedad el viernes pasado. El excedente de los US$ 173 millones que el Poder Ejecutivo le pedirá a UTE que transfiera del Fondo de Estabilización Energética (FEE) –diseñado para mitigar subas de tarifas cuando se registran sequías– será destinado a obras de infraestructura que requiere el país, y en particular para la infraestructura que deberá encarar el gobierno para concretar la instalación de la segunda pastera de UPM.

Esa decisión no es bien vista desde la Agrupación de Funcionarios de UTE (Aute). Consultado por El Observador, el presidente del sindicato , Gabriel Soto, dijo que "no es correcto" utilizar para UPM fondos que tienen por objetivo "garantizar que no se disparen las tarifas". El dirigente reconoció que el cambio de la matriz energética lleva a que el fondo siga siendo necesario, pero sin el peso que tenía unos 10 años atrás. En ese sentido, aclaró que no se está en contra de que se utilice una parte de ese dinero. La clave está, dijo, en para qué se usa. "Hay que hacer una discusión más profunda en el sentido de hasta dónde el Estado uruguayo va a transitar caminos de favorecer o generar condiciones para que UPM pueda instalarse", apuntó.