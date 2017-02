Sobredosis de ballet en 2017

En videos publicados en las redes sociales ya se las puede ver a ellas paradas sobre sus puntas, vistiendo polleras de tul y peinadas con moños ajustados; también se los puede ver a ellos girando a su alrededor con musculosas transpiradas y vinchas para sostener el pelo que les cae sobre la frente.

Entre los maestros invitados para participar del montaje de los diferentes espectáculos de este año se destacan Antonio Chamiz, Fabienne Cerruti y Paloma Herrera, actual directora del ballet Teatro Colón (Argentina).

La temporada, que fue presentada de manera oficial ayer, comenzará el 23 de marzo con el estreno de Hamlet Ruso, una reposición de 2013.

"Tuvimos un cierre de año maravilloso y hemos avanzado varios escalones con los bailarines en 2016", dijo Bocca en conferencia de prensa a propósito del lanzamiento de temporada. Y agregó: "La compañía está hoy en otro nivel".

Otra de las novedades para este año es el Círculo de Amigos del BNS, un club de socios a través del cual los miembros –que deberán pagar una cuota anual de $ 10.000– podrán presenciar de cerca el proceso de producción y "conocer las historias detrás del escenario". Las inscripciones a través del sitio web del Auditorio ya están abiertas.

La gira del cuerpo de danza por España le significó al Ministerio de Educación y Cultura un gasto de US$ 300 mil y, según consignó el director de la compañía, la recaudación fue mayor y tuvieron ganancias por US$ 50 mil gracias al éxito de taquilla. "No solo el fútbol genera plata afuera", sentenció.