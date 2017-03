Solo 4 de los 100 ómnibus uruguayos llegaron de Olavarría

Algunas empresas que habían organizado excursiones para el concierto aseguraron que susómnibus ya se encuentran en camino y completos, entre ellos Transhotel y Espectáculos BA Uruguay.

Embed

A la mañana, en declaraciones realizadas para radio Monte Carlo, el embajador uruguayo en Argentina Héctor Lescano afirmó que no había uruguayos heridos o con problemas graves. "Sí hay mucha confusión en el lugar, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad tan grande de ómnibus que vinieron", dijo."Estamos tratando de hacer todos los contactos posibles para poder al mediodía tener un informe fidedigno y ojalá que no digamos ninguna mala noticia", dijo el embajador. "Estamos trabajando responsablemente. No puedo trasmitir una certeza y tranquilidad absoluta pero el Consulado uruguayo está haciendo todo lo posible y está a las órdenes de los familiares. Pensamos poder tener una comunicación oficial dentro de muy poco tiempo", agregó.En Olavarría la comunicación se ha hecho casi imposible, ya que las líneas telefónicas y de red se encuentran saturadas. Para ayudar a localizar a familiares, además del teléfono se ha difundido un grupo de Facebook Recital del Indio - Dónde estás? , para pedir información.Asimismo, la Dirección Nacional de Migración dispuso una línea telefónica para confirmar las llegadas de los asistentes del concierto: 2916 3857.