Solo Peñarol armó lista negra de hinchas violentos pedida por el gobierno

La creación de una lista de hinchas violentos, y la instalación de cámaras de reconocimiento facial que sirvan para nutrirla, son la piedra angular del plan del gobierno para erradicar la violencia del fútbol. Pero si bien el Ministerio del Interior prevé que los clubes participen del armado de dicha lista aportando los datos de las personas que no fueron procesadas pero que participaron de hechos de violencia, sólo Peñarol está armando la suya, mientras el resto no tiene previsto hacerlo antes de que inicie el campeonato.





Para el asesor letrado de la Comisión de Violencia en el Deporte del Ministerio del Interior, Celestino Conde, "la piedra en el zapato" es convencer a los clubes de que hagan uso del derecho de admisión y permanencia para dejar afuera a aquellos hinchas que participaron de hechos de violencia.





El decreto presentado por el presidente Tabaré Vázquez el pasado 12 de diciembre encomendó al Ministerio del Interior "la confección, mantenimiento y actualización del padrón" de personas con antecedentes penales asociados a conductas de violencia en el deporte.





El texto también exhortó "a la Asociación Uruguaya de Fútbol a disponer lo que fuere pertinente para que -quienes tengan derecho a ello- ejerzan el derecho de admisión, en cuyo caso no venderán entradas a las personas incluidas en el listado que el Ministerio del Interior comunique a dicha asociación, así como tampoco permitirán el acceso de dichas personas a los eventos deportivos".





El decreto estableció asimismo un nuevo método de compra de entradas, que exige presentación de documento de identidad. De esta forma, cuando una persona que integre esa lista intente comprar la entrada, al mostrar su documento será identificada y los clubes podrán aplicar el derecho de admisión y no venderle el tique.





Pero el Ministerio del Interior quiere que los clubes identifiquen también a hinchas que, si bien no fueron procesados, sí fueron detenidos por su participación en hechos de violencia. Por ejemplo, en el último clásico -que fue suspendido- fueron detenidas unas 150 personas, pero la Justicia apenas procesó a cinco barras de Peñarol y a siete por consumir productos robados y publicarlo en las redes sociales.





Distintas visiones

Sin embargo, hasta ahora sólo Peñarol está armando esta lista. Según dijo el responsable de seguridad de club mirasol, Jorge Ruibal Pino, ya tienen unas 100 personas identificadas "en base a informaciones y fotografías tomadas en el propio estadio".





Ruibal dijo que si bien ya están trabajando en esta lista, esperan conocer la del Ministerio del Interior para cotejarla.





Por su parte, el responsable de la seguridad de Nacional, Wilson Miraballes, dijo, por el contrario, que esperan conocer la lista del Ministerio del Interior primero, antes de elaborar una propia.





"Nacional aportará información en la medida en que pase algún hecho, pero no tiene armada su lista ni tiene pensado presentar ninguna", agregó Miraballes.





Por su parte, el presidente de Defensor Sporting, Daniel Jablonka, dijo a El Observador que actualmente no están elaborando una lista, pero en ocasión de otros campeonatos han definido aplicar el derecho de admisión con tres hinchas que prendieron bengalas en partidos internacionales, lo que determinó sanciones para el club de Parque Rodó.





En tanto, el presidente de Danubio, Boris Igelka, dijo que no tener conocimiento de que el club pueda aportara la lista del Ministerio del Interior. "Hoy no tenemos a nadie identificado para agregar, pero aquellas personas que revistan algunas de las condiciones las vamos denunciar", agregó.





Tampoco tenía conocimiento de que los clubes pudieran aportar información al Ministerio del Interior el presidente de Rampla, Juan Castillo. "De todas formas nosotros somos señoritas, no advierto que tengamos una lista para entregar", apuntó.





Por su parte, el presidente de Cerro, Alfredo Jaureguiberry, dijo que el Ministerio del Interior no le solicitó una lista de violentos al club, aunque "con mucho gusto" daría información porque "los violentos perjudican al club". "El que participe de un hecho de violencia dentro del Tróccoli siendo integrante de la hinchada no puede participar más. Nos sale muy caro un chiste de esos. No sólo la sanción sino también la imagen del club", sentenció.





El subsecretario nacional de Deporte, Alfredo Etchandy, dijo a El Observador que la lista del Ministerio del Interior es tan importante como la que puedan presentar los clubes. "Si nadie tiene personas para poner y están en un club modelo, mejor así. Pero si hay problemas con un club determinado es bueno que presenten los nombres de los implicados", agregó.





"Sin el compromiso de todos, a los violentos no los sacamos del fútbol", aseguró.





Molestia por fecha del clásico

Por otra parte, Etchandy manifestó al programa Último al Arco de Sport 890 su disconformidad con el hecho de que el clásico se juegue en la quinta fecha, prevista para el 4 y 5 de marzo, como lo determinó el sorteo del Campeonato Uruguayo 2017, ya que para entonces no estarán instaladas las cámaras de identificación facial en el Estadio Centenario. El plazo máximo que el presidente Vázquez dio a la AUF para la instalación de las cámaras es el 31 de marzo.





"El viernes estuvimos reunidos por el tema de las entradas en una reunión amplia con gente de RedPagos, Abitab, Tickantel, varios funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol incluido su presidente (Wilmar) Valdez, el diputado (Luis) Gallo y la Secretaría Nacional del Deporte (SND). Se planteó el tema y acompañamos de que era bueno tratar de que el clásico fuera después del 31 de marzo cuando estuvieran las cámaras ya funcionando", dijo Etchandy.





"Como futbolero digo que está bien que el clásico no se digite, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado se debió prever que se juegue cuando estén las cámaras", concluyó Etchandy.





Cámaras móviles

Además de las cámaras de reconocimiento facial que se instalarán en el Estadio Centenario, Gran Parque Central y Campeón del Siglo, la AUF proporcionará a los otros clubes que quieran llevar partidos de alta concurrencia a sus canchas cámaras móviles que se instalarán previo a cada partido. Para su colocación no se requieren obras previas, según indicaron los representantes de Cerro, Rampla, Danubio y Defensor.

