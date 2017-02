Steve Bannon, un titiritero que maneja el poder a discreción

Fuente: AFP

De cabellera gris, andar displicente, discreto pero omnipresente, casi siempre en la misma habitación que Donald Trump , Stephen Bannon, "consejero en estrategia", es hoy sin dudas el hombre fuerte de la Casa Blanca.Un dibujo satírico resume un sentimiento ampliamente compartido en Washington después de la llegada al poder del empresario inmobiliario: un enorme Stephen Bannon que sostiene la mano de un pequeño Donald Trump cuando firma un decreto y lo felicita con un tono paternalista por sus primeras medidas.Crítico enérgico del "establishment" y las "elites", este hombre de 63 años, exjefe del sitio ultraderechista Breitbart News, reivindica la ruptura con los políticos, pero también los usos y costumbres de la capital federal.Y además recurre con evidente deleite a la provocación."Asistimos al nacimiento de un nuevo orden político, y cuanto más se alarman las élites mediáticas tanto más poderoso se vuelve este nuevo orden político", declarabarecientemente al Washington Post.La prensa estadounidense se pregunta sobre el desmesurado lugar que ocupa el "presidente Bannon" y lo califica de "gran manipulador".Y cada vez que el Washington "bienpensante" lo ataca, el exdirector de la campaña de Trump, que nunca ocupó un cargo electivo, parece encantado. Y expone uno de sus argumentos preferidos: los medios tradicionales son miopes frente a las fuerzas que transforman la sociedad estadounidense y el mundo.Incluso para los más memoriosos sobre la política en Washington resulta difícil encontrar un asesor que haya adquirido tan rápidamente tanto poder en el corazón del gobierno estadounidense.Los modos y el estilo de quien se identifica como "un nacionalista económico" podían percibirse en el sombrío y ofensivo discurso de investidura de Donald Trump, cuando anunció su famoso "América first".La designación de Bannon como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, una suerte de pequeño "ministerio de Relaciones Exteriores" en la Casa Blanca, provocó una catarata de condenas. Exejecutivo de negocios de Goldman Sachs, explica que creció en una familia obrera demócrata, pro-Kennedy, pro-sindicatos, y que su rechazo al establishment se remonta al día en que advirtió que George W. Bush provocó "tanto caos como (Jimmy) Carter"."Bannon sabe cómo manipular al presidente para obtener lo que quiere", escribió Frank Bruni en el New York Times, al compararlo con un "imperturbable Iago" (personaje maquiavélico de "Otelo" de Shakespeare), que "murmura al oído del presidente historias halagadoras sobre la amplitud del 'movimiento' que encabeza".Para comprender mejor a este personaje que intriga y preocupa -y anticipar las decisiones del presidente al que asesora- los observadores estudian sus declaraciones pasadas, que dan una imagen sombría y conflictiva del mundo."Estaremos en guerra en el mar de China Meridional antes de 5 a 10 años. No hay ninguna duda al respecto", afirmaba, por ejemplo, en marzo de 2016.Mirándolo así, su influencia no puede más que asustar.