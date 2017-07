Sturla: guía de educación sexual de Primaria no respeta derecho de los padres a educar a sus hijos

El cardenal Daniel Sturla dijo este viernes que la Propuesta didáctica para el abordaje de la educación sexual en Educación Inicial y Primaria destinada al uso de los maestros, que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) presentó la semana pasada, "plantea dificultades graves".

Sturla se refirió al texto en su audición semanal de radio Oriental, donde señaló que una de las dificultades es que no se vela por el derecho de los padres de educar a sus hijos. En este sentido, citó el artículo 41 de la Constitución, que establece que "el cuidado y educación de los hijos para que estos alcancen su plena capacidad corporal, intelectual y social es un deber y un derecho de los padres" y señaló que el material de Primaria no cumple con este cometido.

Indicó que en la página 36 del libro se afirma que "es importante comunicar a las familias que la educación sexual es un derecho de los niños, niñas y adolescentes, por lo cual los padres, madres y/o referentes familiares no pueden permanecer indiferentes a dicho derecho, aún cuando no coincida con sus valores y creencias".

"Esto no está bien. En el Estado democrático, este tiene que velar para que los padres cumplan su patria potestad, pero no puede ponerse en el lugar de los padres y darle a los chicos una educación que no es la que su familia considera conveniente", manifestó el cardenal. A su entender, "esto es propio de estados totalitarios pero no puede serlo de uno democrático".

Por otro lado, Sturla cuestionó que "en un estado laico, plural y democrático se asuma una ideología determinada, como es la ideología de género", la cual entiende el sexo como una construcción cultural y minimiza el papel de la biología en la definición de las identidades sexuales.

Más allá de esto, el cardenal reconoció que el libro tiene un "trasfondo positivo", ya que hace énfasis en evitar discriminaciones a personas con diversa orientación sexual. Afirmó que "la Iglesia no quiere discriminar a nadie, no se opone a ninguna persona, es casa de puertas abiertas y nunca 'club de perfectos'. La iglesia quiera estar cerca, como lo estuvo Jesús de aquellas personas que en su época se pudieron sentir discriminadas por cualquier situación, raza, color, religión, orientación sexual. No se discrimina".

No obstante, manifestó que "otra cosa es aceptar una ideología que se nos quiere imponer subrepticiamente". Al respecto, llamó a defender "la verdadera laicidad, esa que el Estado se compromete a defender". "No permitamos que una ideología determinada –que no condice con la Constitución de la República- llegue a dominar en la educación afectivo-sexual de nuestros niños", remató.

