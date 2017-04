Suba de 3,1% en venta de lácteos de Fonterra

La licitación de Fonterra en Nueva Zelanda realizada durante esta jornada y que corresponde a la segunda negociación del mes de abril registró valores en alza para el promedio de todos los productos en un 3,1%, al ubicarse el precio promedio en US$ 3.139 la tonelada.

Entre los principales productos negociados de interés para la industria láctea uruguaya figura la leche en polvo entera que se recuperó respecto al promedio de la venta anterior en un 3,5%, con una cotización de US$ 2.998 la tonelada, informó Global Dairy Trade.

La leche en polvo descremada subió un 7,1% alcanzando un valor de US$ 2.044 la tonelada. El precio de la manteca logró una cotización de US$ 4.982 la tonelada (con un incremento del 2,9%) y la mantequilla US$ 4.892 (2,9% de aumento). Por su parte el queso Cheddar US$ 3.462 (6% de suba) y grasa láctea anhidra se mantuvo en US$ 5.930 la tonelada.

