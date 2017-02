Suba de electricidad y combustibles amplió la brecha de precios con la región

El último ajustes en las tarifas de electricidad y combustibles que entró a regir en enero pasado hizo que Uruguay ampliara su brecha respecto a otros países de la región que tienen precios inferiores.

En el caso de la energía eléctrica residencial, en diciembre el precio del megavatio/hora (MW/h) en Uruguay era de US$ 267 y estaba US$ 73 arriba de Chile y US$ 72 arriba de Brasil.

A partir de enero el precio de la energía residencial que comercializa UTE pasó a ser de US$ 289 por MW/h. Ese precio pasó a ser US$ 92 más caro que Chile y US$ 85 por encima de Brasil.

La brecha también se amplió en los precios que paga la industria local. El costo por MW/h era en diciembre US$ 7 superior al de Chile y US$ 3 respecto a Brasil. A partir de enero la tarifa pasó a ser de US$ 135, un valor US$ 19 más caro en la comparación con Chile y US$ 8 por encima de Brasil.

Las comparaciones toman como base los últimos dos reportes mensuales publicados por SEG Ingeniería.

En el caso de Argentina si bien los precios de la energía eléctrica han tenido ajustes siguen fuertemente subsidiados, por ello no se consideran para esta comparación.

También las naftas siguen siendo más caras en Uruguay que en Brasil. En diciembre la diferencia era de US$ 0,36 y a partir de enero la brecha se amplió a US$ 0,42.

Para el caso del gasoil, el litro en Uruguay era a diciembre US$ 0,44 más caro que en Brasil y desde enero la diferencia se amplió a US$ 0,48.

Los dos combustibles que comercializa ANCAP también ampliaron la brecha de precio respecto a Chile.

El Poder Ejecutivo dispuso sobre fin del año pasado un ajuste al alza de 7,5% en las tarifas de electricidad y de 8% para la nafta y el gasoil.



