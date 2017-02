Subastan manuscritos y dibujos del poeta Arthur Rimbaud

Un coleccionista anónimo subastó en US$ 427 mil un conjunto de manuscritos y dibujos de Arthur Rimbaud (1854-1891), entre ellos la copia del poema La rivière de cassis que el poeta francés regaló en el año 1872 a su amante, colega maldito y compatriota Paul Verlaine.

Este era el lote más costoso de la venta, que alcanzó US$ 246 mil cuando cayó el martillo, monto que con los gastos incluidos ascendió a US$ 303 mil.

El autor de Una temporada en el infierno confió ese poema a su amado Verlaine un año antes de que su relación se rompiese de manera catastrófica. Fue publicado por primera vez en 1886 en la revista La Vogue, cuando ya el poeta había abandonado la escritura y se dedicaba al tráfico de armas entre el Cuerno de África y los países árabes.

La Biblioteca Nacional de Francia posee otra versión de esta misma composición, pero la que el autor de Una temporada en el infierno copió y entregó a su amigo se considera la más lograda. En la venta, no llegó, sin embargo, a alcanzar la estimación máxima barajada, que era de US$ 320 mil.

De su nuevo propietario se sabe que es un coleccionista europeo, según indicó un portavoz de Sotheby's que organizó la venta en su sede parisiense.

La otra perla de la subasta de manuscritos y obras excepcionales de la tarde fue una hoja titulada Plaisirs du jeune âge, de 200 por 152 cm, dibujada en sus dos caras a la manera de un cómic, con viñetas y bocadillos incluidos, firmada por el propio Rimbaud.

Las siete escenas que integran esta creación, cinco en una cara y dos en la otra, fueron realizadas en 1865, cuando Rimbaud tenía solo 10 años, y se vendieron en US$ 101 mil (US$ 127 mil con gastos), aunque su estimación oscilaba entre US$ 106 mil y US$ 160 mil.

Menos costosa pero más llamativa por su contenido, esta pieza única fue adquirida por el Museo Rimbaud de Charleville Mézières (norte de Francia), ciudad natal del poeta, que ejerció su derecho prioritario de compra. Son los primeros dibujos conocidos del poeta y formaban parte de un cuaderno hoy ya propiedad también del mismo museo.

Contienen escenas de miedos infantiles y vida cotidiana, entre ellas una titulada La messe (La misa), en la que, según algunos especialistas, Rimbaud mostraba ya su anticleralismo vital al ordenar una de sus dos protagonistas que su muñeca fuese bautizada.

Los otros dos lotes Rimbaud fueron comprados por Jean-Claude Vrain (librero parisino). El primero ilustra un recibo firmado dos veces por el propio Rimbaud en su actividad como vendedor de armamento, en ese caso al emperador de Etiopía Menelik II.

Esta factura de 1889, una de las raras que se conocen de Rimbaud en la que se menciona el nombre real del comprador, es además un documento "parcialmente inédito todavía", resalta Sotheby's en los comentarios que acompañan la subasta. Valorada inicialmente entre US$ 32 mil a US$ 42 mil, se vendió en US$ 31 mil (unos US$ 38.700 con gastos incluidos).

El cuarto y último elemento relacionado con el poeta de El barco ebrio fue un ejemplar de Los caracteres de Teofrasto de Jean de La Bruyère, que luego de recibirse varias ofertas alcanzó en la puja los US$ 27 mil (US$ 34.700 gastos incluidos), pese a que partía con una estimación de US$ 8.500 a US$ 12.800.

Ese libro, que perteneció años después al poeta dadaísta Paul Eluard, fue en el año 1870 un regalo que el director del colegio de Charleville, Jules Desdouest, hizo a su alumno brillantísimo, de quien pensaba que "nada banal" germinaba en su cabeza y vaticinaba que en su futuro sería "el genio del mal o del bien".